EBITDA gotówkowa, według szacunków Kruka, wyniosła 640 mln zł. - Spodziewamy się, że to będzie kolejny świetny pierwszy kwartał. To najwyższy zysk netto i rekordowa EBITDA gotówkowa zarówno w porównaniu do pierwszych kwartałów, jak i względem wszystkich pozostałych. Jednocześnie poprawiliśmy wskaźnik długu netto do EBITDA gotówkowej, który według szacunków obniży się do 2,3x z poziomu 2,4x z końca 2023 roku – wskazuje Piotr Krupa, prezes Kruka. Dodaje one, że spółka rozwija się nie tylko w Polsce, ale i na zagranicznych rynkach.

- Bardzo dobrze zaczęliśmy ten rok zarówno w Polsce jak i międzynarodowo – na inwestycje w portfele wierzytelności przeznaczyliśmy 335 mln zł większość inwestując poza Polską. Podobnie większość spłat z pierwszego kwartału to wpływ rynków zagranicznych. Rozpędzamy się, a ostatnio we Włoszech podpisaliśmy kolejny ważny kontrakt na zakup portfeli o wartości nominalnej ponad 2 mld zł. Intensywnie pracujemy zarówno nad efektywnością inwestycyjną, jak i operacyjną. Kontynuujemy też transformacje technologiczną. Szerszego komentarza udzielimy przy okazji publikacji wyników po 1 kwartale 2024. - podkreśla Krupa.

Pełne wyniki Kruka w maju

Spółka pełne dane za I kwartał ma podać 8 maja. Tydzień na warszawskiej giełdzie, akcje windykacyjnej spółki, zakończyły wzrostem. Kruk urósł o 2,4 proc. i na koniec notowań jeden papier był wyceniany na 440,8 zł. Historyczny szczyt notowań wynosi 492,2 zł.