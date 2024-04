Wreszcie przełom na rynku IPO. Ale nie na GPW

Globalny rynek IPO już kilku lat przeżywa trudne chwile, ale wiele wskazuje że negatywny trend zaczyna się wreszcie zmieniać. Wartość 13 ofert przeprowadzonych na europejskich giełdach w pierwszym kwartale 2024 r. wyniosła 4,8 mld euro - wynika z danych PwC. Rok temu w I kwartale debiutów było 10, a ich łączna wartość wynosiła 1,2 mld euro. Oznacza to wzrost liczby ofert o 30 proc., a wartości o 300 proc.

Reklama

W Polsce nadal zima IPO

Na GPW ożywienia nie widać, mimo iż w ostatnich miesiącach indeksy na naszym parkiecie kontynuują wzrosty, a WIG ustanawia kolejne rekordy. W I kwartale na rynku głównym nie zadebiutowała żadna nowa spółka - natomiast trzy przeniosły się (bez ofert) z NewConnect. Były to: Bloober Team, JR Holding oraz Render Cube. Natomiast na NewConnect w tym okresie zadebiutowała jedna firma: Consoleway, która przeprowadziła IPO o wartości 2,7 mln zł. To oznacza spadek o 24 proc. rok do roku. Statystyki za II kwartał mogą wyglądać nieco lepiej – do tej pory w tym okresie na NewConnect zadebiutowały dwie firmy: No Gravity Development oraz B-Act. Niestety, na rynku głównym w kwietniu nie pojawiła się żadna nowa spółka (tylko Woodpecker z NewConnect).

Czy rosnące indeksy, spadek inflacji i obniżki stóp procentowych przełożą się wreszcie na wzrost aktywności na rynku IPO na GPW? Zdaniem ekspertów jest to możliwe, ale na falę debiutów nie liczą.

- Natomiast niewykluczone, że zobaczymy w tym roku próby uplasowania ofert przez poważniejszych graczy, a w tym fundusze private equity chcące w końcu zrealizować swoje plany w ramach upływających horyzontów inwestycyjnych – komentuje Kamil Wardzyński, menedżer w PwC Polska.

Debiutanci dali zarobić

W I kwartale 2024 r. wśród największych europejskich IPO znalazły się oferty Galderma i Douglas, czyli spółek portfelowych funduszy PE. IPO Galderma na szwajcarskiej giełdzie SIX Swiss Exchange było największym debiutem na tym rynku od 2017 r., z wartością rzędu 2 mld euro. Z kolei debiut Douglas na Deutsche Börse był największym debiutem na niemieckim rynku od dwóch lat.