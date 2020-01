Prognozy analityków. Co przyniesie warszawskiej giełdzie 2020?

– Po dwóch latach odpływów z krajowego rynku Polska jest mocno niedoważona w portfelach zagranicznych funduszy. W cenach akcji już są wszystkie negatywne informacje, które mogłyby zaszkodzić rynkowi. Potencjał do kontynuacji spadków jest zatem mocno ograniczony, co z kolei stwarza pole do pozytywnych niespodzianek. W koszyku emerging markets jesteśmy jednym z najgorszych rynków w 2019 r. To, wraz z oczekiwaną globalną poprawą nastawienia do ryzykownych aktywów, będzie sprzyjało poprawie napływów na polski rynek. Spodziewamy się, że będzie to udany rok dla rynków wschodzących, które w tym momencie postrzegamy jako atrakcyjniejszą opcję niż rynki rozwinięte – ocenia Zbigniew Porczyk, szef analityków Trigon DM.