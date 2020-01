Liderzy i maruderzy z głównych indeksów GPW

W WIG20 bezkonkurencyjny był CD Projekt, na którego papierach można było zarobić ok. 94 proc. Kapitalizacja przekroczyła 27 mld zł, co plasuje go w ścisłej czołówce najbardziej wartościowych spółek z GPW. Spółki z tej branży znalazły się też w czołówc najlepszych inwestycji w mWIG40. W gronie małych spółek z sWIG80 największy zysk przyniosły zaś akcje Unimotu. Solidne wyniki finansowe sprawiły, że spółka aż trzykrotnie podnosiła całoroczną prognozę zysku. Na drugim biegunie, wśród najmocniej przecenionych, znalazły się papiery JSW. Ich wartość powróciła do poziomów sprzed trzech lat. W segmencie średnich i małych firm największym rozczarowaniem były akcje PKP Cargo (mWIG40) i Elektrobudowy (sWIG80).