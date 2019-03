Mobilny bank dla mobilnych klientów

Nie tak dawno dostęp do konta w telefonie był nowością. Dzisiaj w ten sposób sprawdzamy saldo rachunku, robimy przelewy, płacimy w sklepie za zakupy... Funkcje aplikacji mobilnych są coraz bardziej rozbudowane i przyjazne. Szacuje się, że 4 mln klientów banków to użytkownicy mobile only.