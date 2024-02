Rynek kapitałowy potrzebuje nowych impulsów do dalszego rozwoju

Każdy jubileusz, a w szczególności „okrągły”, to pretekst zarówno do spojrzenia i oceny przeszłości, ale także spojrzenia w przyszłość. „Parkiet” już od 30 lat związany jest z rynkiem kapitałowym na dobre i złe, więc siłą rzeczy przy okazji naszego jubileuszu spojrzeliśmy na to, co wydarzyło się na rynku w ostatnich latach i co może wydarzyć w kolejnych. Wszystko to w ramach debaty „Giełda w 2054 r. Przyszłość rynku kapitałowego w Polsce”, która odbyła się w siedzibie GPW. Poprowadził ją redaktor naczelny „Parkietu” Cezary Szymanek.

Mogłoby być lepiej

W dyskusji udział wzięli przedstawiciele różnych grup obecnych na rynku – instytucji (GPW i KDPW) oraz organizacji zrzeszających brokerów, inwestorów oraz emitentów. Z jednej strony zgodzili się, że nasz rynek w ciągu 30 lat wykonał bardzo duży krok naprzód, ale jednocześnie podkreślali, że dziś jego kondycja pozostawia sporo do życzenia. Lista wyzwań na przyszłość jest długa.

Wiele spraw i poglądów

Uczestnicy dyskusji wskazali, że zmierzyć się należy m.in. z takimi kwestiami jak podatek od zysków kapitałowych, rola państwa w spółkach giełdowych, w których Skarb jest wiodącym akcjonariuszem, przyszłość GPW jako firmy publicznej, ład korporacyjny, przyszłość OFE czy ewentualna nowa strategia rynku kapitałowego. Choć wszystkim, w tym naszej redakcji, leży na sercu dobro rynku kapitałowego, to dyskusja pokazała, że jednego przepisu na sukces nie ma i w wielu aspektach różne grupy rynkowego mają różne pomysły i poglądy. Jakie? O tym będzie można przeczytać w relacji z debaty, która ukaże się we wtorkowym wydaniu „Parkietu”.

