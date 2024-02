Prezes GPW: Jestem przekonany, że atrakcyjność polskiego rynku kapitałowego wzrośnie, a „Parkiet” będzie miał co opisywać

GPW rozwinęła się finansowo na giełdzie. Dała też zarobić inwestorom wypłacając sowitą dywidendę. Czas by prognozy analityków się spełniły i kurs przekroczył wycenę podczas debiutu. Bardzo dobre wyniki za pierwsze trzy kwartały 2024 roku dają nadzieję, że tak się stanie.

Wyzwania dla rynku

GPW musiała w ostatnich latach zmagać się z presją czynników od niej niezależnych. Ogromny wpływ na koniunkturę miał napływ kapitału z funduszy emerytalnych. W wyniku „reformy” OFE zapoczątkowanej w 2014 roku przez ostatnie 10 lat fundusze emerytalne sprzedały akcje o wartości 40 mld zł większej niż kupiły, co w sposób oczywisty odbijało się na wycenach firm oraz liczbie debiutów. Dobrą wiadomością jest zatem fakt, że w ostatnich latach wyceny akcji na tzw. szerokim rynku wyszły spod presji tzw. „suwaka OFE”. Dodatkowym pozytywem było uruchomienie tzw. Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Ma to odzwierciedlenie we wzroście indeksów giełdowych. Średnia wartość WIG (na koniec miesiąca) w latach 2011-2016 wynosiła 57 228 pkt., podczas gdy w latach 2017-2023 było to 63 073 pkt. Dużym wyzwaniem dla Giełdy było wdrożenie w 2018 r. dyrektywy MIFID II. Spowodowało to w Europie realną konkurencję między „tradycyjnymi” giełdami, a elektronicznymi platformami obrotu.

W ostatnich latach na wody rynku kapitałowego wpłynęły też dwa globalne, „czarne łabędzie”. Mam na myśli pandemię Covid-19 oraz napaść Rosji na Ukrainę. Długoterminowe skutki wywołanych nimi wstrząsów są nieznane. Niewątpliwie, na naszych oczach tworzy się nowy porządek świata, w którym Polska może odgrywać istotną rolę. Wpływają na to globalne trendy związane np. zmianami w łańcuchach dostaw, skutkujące choćby przenoszeniem produkcji z Azji do Europy, czyli tzw. nearshoringem. Kapitał zagraniczny napływa do Polski, co potwierdza, że inwestorzy upatrują tutaj swoich szans. Skorzystać na tym może rynek kapitałowy. Naszym atutem są m.in. stabilność, konkurencyjność i elastyczność.

Te atuty doceniły też w 2018 r. agencje FTSE/Russell i STOXX kwalifikując Polskę do grupy 25-ciu najbardziej rozwiniętych światowych gospodarek, takich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Japonia czy Australia. Skutki tej decyzji są daleko idące, zarówno dla inwestorów, jak i spółek poszukujących finansowania. Rywalizujemy obecnie o kapitał trafiający do USA czy Wielkiej Brytanii, nie zaś do krajów rozwijających się.

Zmiana modelu

Te siedem lat owocowało też wydaniem przez GK GPW dwóch długoterminowych strategii. Ta opublikowana w czerwcu 2018 r. zakładała realizację 14 inicjatyw, które unowocześniły infrastrukturę technologiczną i poszerzyły ofertę produktową Giełdy. Wyrazem naszych dążeń w rozwoju technologii, było powołanie w 2019 r. spółki GPW Tech, specjalizującej się we wdrażaniu rozwiązań IT dla rynku kapitałowego.