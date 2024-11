PGE szacuje wynik EBITDA w trzecim kwartale na 2,46 mld zł, a zysk netto na około 730 mln zł. To wyniki nieco gorsze w zestawieniu rok do roku. W III kw. 2023 r. PGE miała lepsze wyniki. Wynik EBITDA Grupy w III kwartale 2023 r. wyniósł ok. 2,5 mld zł., a zysk netto 950 mln zł.