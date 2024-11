DM BOŚ nadal zaleca kupowanie akcji KGHM-u

Łukasz Prokopiuk, analityk DM BOŚ, w analizie z 28 października podtrzymał dla akcji KGHM-u rekomendację fundamentalną „kupuj” i rekomendację relatywną „przeważaj”. Jednocześnie podniósł wycenę walorów koncernu w horyzoncie 12 miesięcy do 190 zł. Poprzednio wyceniał je na 185 zł. Dla porównania kurs w chwili wydania rekomendacji wynosił 154,7 zł, a dziś na otwarciu sesji 149,1 zł.

W tym roku grupa KGHM powinna powiększyć zyski

W najnowszej analizie skorygowano nieznacznie prognozy finansowe dla grupy KGHM. Obecnie Prokopiuk prognozuje, że kluczowy wskaźnik koncernu, czyli skorygowany zysk EBITDA wyniesie w tym roku 8,4 mld zł, a w przyszłym 8,5 mld zł, wobec niespełna 5,4 mld zł wypracowanych w 2023 r.

„Nasze pozytywne nastawienie do spółki wynika z przekonania, że w 2025 roku ceny metali będą się nadal zachowywać pozytywnie. Ostatnie ceny metali zaskoczyły nas na plus, a w szczególności ceny złota i srebra, które wzrosły o 40-50 proc. rok do roku; w efekcie te pierwsze osiągnęły historycznie rekordowy poziom, a te drugie znalazły się na maksymalnym poziomie z 2011 roku (dotychczas nieprzekroczonym)” - pisze w rekomendacji Prokopiuk.

Srebro, złoto i miedź mają szansę zdystansować inne surowce

Jego zdaniem ceny miedzi mogą przekroczyć psychologiczną barierę 10 tys. USD za tonę. Obecnie na London Metal Exchange oscylują w pobliżu 9,6 tys. USD. Wzrost popytu na ten metal to prawdopodobnie konsekwencja wystąpienia kilku czynników, które również w przyszłym roku mogą mieć wpływ na notowania.