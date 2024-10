Grupa Azoty szacuje, że w III kwartale strata netto wyniosła 226 mln zł

Zgodnie z szacunkami w III kwartale 2024 roku Grupa Azoty wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 3.085 mln zł.

Marża EBITDA wyniosła w III kwartale minus 3,9 proc.

"Poprawa wyników III kwartału br. względem analogicznego okresu w roku ubiegłym to efekt prowadzonych działań naprawczych. Przede wszystkim optymalizacji kosztów oraz wzmacniania biznesów, w tym renegocjacji kluczowych umów z dostawcami i partnerami handlowymi oraz poszukiwania nowych możliwości biznesowych" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym wiceprezes Grupy Azoty Andrzej Skolmowski.

Spółka podała, że III kwartał 2024 roku był kolejnym okresem słabej globalnej i europejskiej koniunktury gospodarczej, skutkującej niedostatecznym popytem na produkty branży nawozowo-chemicznej.

"Europejscy producenci wciąż odczuwali negatywny wpływ importu produktów do UE, co miało kluczowy wpływ na wyniki osiągane przez Grupę Azoty we wszystkich podstawowych segmentach działalności" - napisano w komunikacie.