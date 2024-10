To skłoniło inwestorów do wyprzedaży akcji spółki. Podczas pierwszych minut czwartkowej sesji kurs Grupy Kęty zniżkował o ponad 4 proc.



W III kwartale 2024 r. Grupa Kęty zanotowała 147,5 mln zł zysku netto wobec szacowanych wcześniej 157 mln zł zysku, co oznacza spadek o 19 proc. względem w analogicznego kwartału poprzedniego roku. EBITDA zmniejszyła się rok do roku o prawie 2 proc. do 257 mln zł, choć wcześniejsze szacunki zakładały wynik na poziomie 263 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły blisko 1,36 mld zł i były o ponad 3 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Prognoza Grupy Kęty zagrożona

Zarząd Grupy Kęty ocenia, że w związku z rosnącą presją rynkową może w pełni nie wykonać opublikowanej prognozy wyników w 2024 r. - Rosnąca presja rynkowa, w szczególności w obszarze działalności Segmentu Wyrobów Wyciskanych, może spowodować niepełne wykonanie opublikowanej prognozy wyników Grupy w roku 2024. Dotyczy to głównie wskaźnika EBITDA, przy czym odchylenie nie przekracza wg bieżących szacunków zarządu 5 proc. Uwzględniając powyższe oraz utrzymującą się niepewność odnośnie trendów rynkowych do końca 2024 roku, prognoza wyników 2024 roku nie została na chwilę obecną skorygowana – wyjaśnia spółka w raporcie.

Po trzech kwartałach 2024 r. przychody ze sprzedaży grupy o spadły rok do roku o 3 proc., do 3,9 mld zł. EBITDA wyniosła 731,1 mln zł wobec 698 mln zł w analogicznym okresie 2023 r. Zysk netto wyniósł 464,1 mln zł i był tylko minimalnie niższy względem poziomu sprzed roku.

Prognoza Grupy Kęty zakłada osiągnięcie w 2024 roku 945 mln zł EBITDA przy 5,27 mld zł przychodów ze sprzedaży. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej oszacowano na 567 mln zł.