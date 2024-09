W II kwartale 2024 r. producent farb i lakierów zanotował 20,1 mln zł zysku netto, co oznacza spadek o 9 proc. względem analogicznego kwartału poprzedniego roku. EBITDA grupy zmniejszyła się rok do roku o 4 proc., do 41,1 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 230,4 mln zł i były bardzo zbliżone do wyniku sprzed roku. Marża EBITDA wyniosła 17,8 proc., co oznacza spadek rok do roku o 0,5 pkt proc. Po I półroczu 2024 r. grupa miała nieco ponad 400 mln zł skonsolidowanych przychodów i 31,7 mln zł zysku netto, co oznacza spadki o odpowiednio ponad 7 proc. i 23 proc. względem analogicznego półrocza poprzedniego roku.

Zarząd Śnieżki wyjaśnia, że krajowy rynek farb dekoracyjnych nadal mierzył się ze spadkiem wolumenu sprzedaży, choć jego tempo wyhamowało do jednocyfrowego poziomu. - Pomimo trudnych warunków zewnętrznych utrzymaliśmy nasz udział w krajowym rynku. W samym II kwartale br. odnotowaliśmy wzrost sprzedaży w Polsce o 4,1 proc., do 161,5 mln zł. W analizowanym okresie zredukowaliśmy także zadłużenie w ujęciu długu netto do EBITDA, a wydatki inwestycyjne realizowaliśmy zgodnie z planem. Warto dodać, że wartość wypłaconej w maju dywidendy to blisko 40 mln zł, co dało 3,17 zł na jedną akcję - komentuje Joanna Wróbel-Lipa, wiceprezes Śnieżki.

Na największym dla grupy rynku polskim (odpowiadał za ponad 70 proc. przychodów) sprzedaż zmniejszyła się rok do roku w I półroczu br. o blisko 6 proc., do 286 mln zł. Na rynku węgierskim zanotowano spadek o 18 proc. Z kolei wzrostem wynoszącym ponad 5 proc. może pochwalić się rynek ukraiński. - Obecne warunki rynkowe są w dużym stopniu kształtowane przez siłę nabywczą oraz nastroje konsumentów, które wpływają na ograniczony popyt w naszej branży. Na te czynniki oddziałuje sytuacja geopolityczna, realny wzrost wynagrodzeń oraz obserwowana obecnie struktura popytu, gdzie klienci częściej wybierają usługi kosztem dóbr trwałych. W takim otoczeniu wyzwaniem jest utrzymanie wolumenu sprzedaży porównywalnego z rokiem 2023 – podsumowuje wiceprezes.



Na koniec I półrocza 2024 r. wskaźnik długu netto do EBITDA Grupy Śnieżka wyniósł 2,08 w porównaniu z 2,35 rok wcześniej.