Spółka zanotowała 22 mln zł kwartalnego zysku netto, blisko trzykrotnie więcej niż w analogicznym kwartale poprzedniego roku. Skorygowana EBITDA wzrosła rok do roku o blisko 25 proc., osiągając 27,3 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 98,4 mln zł i były o ponad 6 proc. niższe niż rok wcześniej. Rezultaty były na wszystkich poziomach dużo lepsze od przewidywań analityków.

Ten Squere Games pracuje nad rozwojem trzech prototypów gier

Zarząd Ten Squere Games podkreśla, że osiągnięto znaczące postępy w realizacji planu mającego na celu poprawę wyników jej głównych produktów: „Fishing Clash” i „Hunting Clash”, oraz przyspieszenie rozwoju „Wings of Heroes”. - Nasze wyniki za II kwartał 2024 roku podkreślają siłę modelu biznesowego TSG, nawet w trudnym otoczeniu rynkowym. Konsekwentna realizacja naszego planu strategicznego jest kluczowa dla odwrócenia trendu w przychodach grupy, i cieszymy się, że widzimy pierwsze efekty tych działań w postaci poprawy dynamiki przychodów. To pozostaje niezmiennie naszym priorytetem także w drugiej połowie 2024 roku – komentuje Andrzej Ilczuk, prezes Ten Square Games. - Jednocześnie intensywnie pracujemy nad rozwojem trzech prototypów gier, które stwarzają nam szanse na poszerzenie zasięgu działalności, pozyskanie nowych graczy oraz eksplorowanie nowych modeli biznesowych w przyszłości – dodaje.

Ten Squere Games w trakcje realizacji planu strategicznego

W II kwartale 2024 roku płatności Grupy osiągnęły poziom 96,2 mln zł, co stanowiło spadek o 3,4 proc. w porównaniu do I kwartału 2024 roku. Ten wynik był przede wszystkim rezultatem spadku w płatnościach dwóch głównych tytułów: „Fishing Clash” i „Hunting Clash”, częściowo zrekompensowany wzrostem przychodów w „Wings of Heroes”.