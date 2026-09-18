Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego amerykański przemysł, po siedmiu miesiącach wzrostów, nieoczekiwanie stracił na dynamice.

Jak interpretować sprzeczność między twardymi danymi o produkcji a optymizmem w badaniach nastrojów.

Które sektory gospodarki USA najmocniej odczuły spowolnienie, a które pozostały odporne na zmiany.

Co najnowsze raporty oznaczają dla przyszłej polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej.

Dane dotyczące produkcji stanowią najsłabszą część raportu Rezerwy Federalnej. Różnica w danych o 0,6 punktu procentowego sugeruje, że aktywność w fabrykach straciła na dynamice w ciągu miesiąca. Wykorzystanie mocy produkcyjnych utrzymało się na poziomie 76,3 proc., nieznacznie poniżej szacunków i bez zmian w porównaniu z lipcem.

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Słabszy amerykański sektor przetwórczy

Słabsze dane dotyczące produkcji wskazują na pewne ochłodzenie w przemyśle amerykańskiej gospodarki. Mogłoby to zazwyczaj wywrzeć niewielką presję na spadek rentowności obligacji skarbowych i dolara amerykańskiego, chociaż Rezerwa Federalna będzie nadal koncentrować się na inflacji i zatrudnieniu przy określaniu swojej kolejnej polityki. Jeden słaby raport przemysłowy sam w sobie nie zmieni perspektyw Fed, ale stanowi sygnał osłabienia wzrostu po podwyżce stóp procentowych w tym tygodniu.

Jak komentuje Adrian Jarysz, dyrektor ds. klientów strategicznych, Michael/Ström Dom Maklerski, produkcja przemysłowa w USA w sierpniu wysłała mieszany sygnał. Z jednej strony główny wskaźnik pozostał bez zmian względem lipca, z drugiej wyraźnie słabiej wypadł sektor przetwórczy, który po siedmiu miesiącach wzrostów odnotował spadek.

– Mimo miesięcznego pogorszenia trudno jednak mówić o negatywnym odczycie. Dane nadal wpisują się w scenariusz umiarkowanego wzrostu gospodarczego, a wykorzystanie mocy produkcyjnych pozostaje stabilne. Nie widać więc sygnałów sugerujących wyraźne osłabienie aktywności gospodarczej ani oznak głębszego schłodzenia przemysłu – stwierdza Adrian Jarysz.

Jak dodaje, publikacja wydaje się zatem spójna z dotychczasowym obrazem amerykańskiej gospodarki. – Dane nie dostarczają mocnych argumentów za szybkim luzowaniem polityki pieniężnej, a raczej wzmacniają przekonanie, że ostatnie decyzje Fed były uzasadnione. Z perspektywy banku centralnego jest to kolejny sygnał, że nie ma potrzeby istotnej zmiany nastawienia, ponieważ aktywność gospodarcza pozostaje relatywnie odporna mimo utrzymywania restrykcyjnych warunków monetarnych – podsumowuje.

Twarde dane swoje, badania swoje

Produkcja przemysłowa mierzy miesięczną zmianę produkcji amerykańskich przedsiębiorstw produkcyjnych, górniczych i użyteczności publicznej. Wykorzystanie mocy produkcyjnych pokazuje, jaka część dostępnych mocy produkcyjnych w gospodarce jest obecnie wykorzystywana. Traderzy monitorują raport pod kątem oznak wzmocnienia lub osłabienia aktywności gospodarczej oraz potencjalnej presji inflacyjnej ze strony fabryk pracujących na granicy swoich możliwości.

Szczegółowe zestawienie sierpniowego raportu Rezerwy Federalnej dotyczącego produkcji przemysłowej ujawnia wyraźne rozbieżności między kategoriami rynkowymi, grupami branżowymi i mocami operacyjnymi.

Dobra konsumpcyjne (+0,1 proc.): Niewielki wzrost napędzany wyższą produkcją dóbr nietrwałych, co pomogło złagodzić spadek produkcji trwałych dóbr konsumpcyjnych.

Dostawy dla biznesu i obronności: Znaczne osłabienie we wszystkich kategoriach inwestycyjnych, przy czym spadły zarówno sprzęt dla biznesu (-0,5 proc.), jak i sprzęt obronny i kosmiczny (-1,2 proc.). HMMM, czy sprzęt dla biznesu i sprzęt obronny i kosmiczny spadają?

Dostawy i materiały: Dostawy budowlane odnotowały gwałtowny spadek o 0,7 proc., podczas gdy dostawy dla biznesu wzrosły o 0,1 proc. Całkowita produkcja materiałów wzrosła o 0,2 proc., napędzana wzrostem o 0,7 proc. w przypadku materiałów energetycznych (co jest zrozumiałe).

Produkcja (-0,3 proc.): Przerwanie siedmiomiesięcznej serii wzrostu. Słabość koncentrowała się w sektorze produkcji dóbr trwałych (-0,5 proc.), gdzie odnotowano straty na szeroką skalę, podczas gdy produkcja dóbr nietrwałych pozostała na niezmienionym poziomie (0,0 proc.). Działalność wydawnicza i pozyskiwanie drewna stanowiły niewielki promyk nadziei (+1,0 proc.).

Górnictwo i usługi komunalne: Produkcja w górnictwie wzrosła o 0,1 proc., a w sektorze usług komunalnych o 1,8 proc. – napędzana niemal wyłącznie przez wzrost popytu na energię elektryczną, który zrekompensował spadek w sektorze gazu ziemnego.

Dla kontrastu, dane z regionalnego badania indeksu produkcji Fed z Filadelfii pokazały kontrastujący obraz aktywności w fabrykach w porównaniu z twardymi danymi ekonomicznymi:

Indeks Fed z Filadelfii (Survey Sentiment) wyniósł 37,8 (powyżej oczekiwań na poziomie 31,3), sygnalizując dalszą dynamiczną ekspansję wśród producentów z regionu środkowoatlantyckiego. Choć nieznacznie spadł w porównaniu z sierpniowym wieloletnim maksimum na poziomie 47,4, odczyt pozostaje zdecydowanie dodatni. Tymczasem dane pokazały spadek o 0,3 proc. produkcji przemysłowej i 0,0 proc. ogólnego wzrostu w sierpniu, co wskazuje na stagnację lub spadek produkcji w sektorze fabryk w skali kraju.