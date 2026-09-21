Grupa Kęty wychodzi z układu korekty

Foto: GG Parkiet

Kurs akcji producenta komponentów aluminiowych wzrósł w minionym tygodniu o ponad 5 proc. i odrobił większość strat z trwającej od końca lipca korekty hossy. Zwyżkom sprzyjał komunikat, że spółka szykuje największą akwizycję w swojej historii. Podpisała warunkową umowę przejęcia 100 proc. Grupy METRA, producenta profili aluminiowych działającego we Włoszech, USA i Kanadzie. Tegoroczne przychody tej firmy szacowane są na 600 mln euro (dla porównania – Kęty w zeszłym roku miały 5,5 mld zł przychodów). Najbliższy opór na wykresie polskiego emitenta to szczyt 1309 zł. Wsparciem jest strefa 1150–1080 zł.

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LPP blisko szczytu historycznego

Foto: GG Parkiet

W piątek rano akcje odzieżowego giganta drożały o 8,6 proc. do 24 300 zł. Cena niemal wyrównała szczyt historyczny w ujęciu śródsesyjnym, który jest 180 zł wyżej. LPP pokazało raport za II kwartał. Przychody wzrosły rok do roku o 18 proc., sprzedaż porównywalna w salonach o 1,8 proc., a zysk netto sięgnął 768 mln zł, czyli był 65 proc. wyższy w ujęciu rok do roku. Co więcej – spółka poinformowała, że zwiększyła sprzedaż w minionej części III kwartału o 20 proc. i postanowiła podnieść prognozy na ten rok, w tym dla marży brutto z 56 do przedziału 56,5–57 proc.

Grupa ZUE najwyżej od lipca

Foto: GG Parkiet

Kurs akcji przedstawiciela branży budowlanej od kwietnia jest w układzie korekty trendu wzrostowego. Od dwóch miesięcy trwa odrabianie strat. Cena wróciła już nad średnie z 50 i 200 sesji, a w minionym tygodniu dotarła do 12,7 zł. Tak wysoko cena nie była od lipca. W ostatnich dniach bykom sprzyjał komunikat, że ZUE podpisało z PKP PLK umowę na projekt i budowę na linii kolejowej nr 8 o wartości 960 mln zł brutto. Jego realizacja potrwa 43 miesiące. Portfel zamówień grupy sięgnął 4,8 mld zł. Najbliższe opory to 13 zł i 14,35 zł. Wsparciem jest strefa między wspomnianymi średnimi (12,2–11,8 zł).

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