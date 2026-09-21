Benefit Systems przed ważnym testem

Foto: GG Parkiet

Kurs akcji przedstawiciela branży fitness porusza się w długoterminowym trendie wzrostowym. Od miesiąca cena jest w fazie korekty, która sprowadziła kurs poniżej średniej z 50 sesji. W minionym tygodniu dołek tej korekty został pogłębiony do 4784 zł, a skala strat przekroczyła 15 proc. W tzw. międzyczasie okazało się, że kolejny członek zarządu sprzedał pakiet akcji. Marcin Fojudzki sprzedał pakiet warty nieco ponad 8 mln zł. W końcówce tygodnia kurs odbijał w górę i podszedł pod średnią z 50 sesji. Przed bykami ważny opór. Wsparciem pozostaje wspomniany dołek.

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Elektrotim z mocno schłodzoną wyceną

Foto: GG Parkiet

Kurs akcji wykonawcy sieci elektroenergetycznych porusza się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Na początku września kurs wszedł w fazę korekty, która w minionym tygodniu wyraźnie przyspieszyła. We wtorek notowania spadły o 14,7 proc. do 58,2 zł przy wyraźnie podwyższonym wolumenie. Spółka pokazała wyniki za I półrocze. Zysk netto wyniósł 3,3 mln zł wobec 7,3 mln zł rok temu. Jednocześnie spółka poinformowała, że wartość portfela zamówień na koniec czerwca wynosiła rekordowe 843 mln zł, czyli 25 proc. więcej niż rok wcześniej. W drugiej połowie tygodnia byki próbowały odrabiać straty, ale do średniej z 50 sesji wrócić się nie udało.

Zremb Chojnice najniżej od grudnia

Foto: GG Parkiet

Producent kontenerów ma za sobą słaby tydzień. Notowania spadły o ponad 10 proc. Cena w porywach sięgała 7,62 zł, czyli najniższego poziomu od dziewięciu miesięcy. Kurs kontynuuje trwający od lutego trend spadkowy. W ostatnim czasie notowaniom szkodziły szacunkowe dane a I półrocze. O ile przychody lekko wzrosły rok do roku do 22,8 mln zł, to zyski wyraźnie spadły. Na poziomie netto spółka miała 1,7 mln zł straty wobec 7,4 mln zysku przed rokiem. Najbliższe wsparcie to długoterminowy dołek 7 zł. Najbliższy opór to strefa 8,5–10 zł.

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