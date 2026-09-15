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Koszyk referencyjny OPEC wzrósł prawie dwukrotnie w ciągu miesiąca, z 70 USD/baryłkę pod koniec lutego do szczytu 146 USD 19 marca, ponieważ ataki na irańską infrastrukturę energetyczną i zakłócenia w Cieśninie Ormuz podsyciły obawy o poważne straty w dostawach. Ceny spadły następnie do około 84 USD po czerwcowym zawieszeniu broni i porozumieniu o porozumieniu między USA a Iranem, a następnie odbiły do ​​103 USD w lipcu, w miarę jak rosły napięcia w transporcie morskim. Po spadku do 77 USD na początku sierpnia, ropa ponownie wzrosła do 115 USD 10 września po ostatniej eskalacji wojny tankowców. Ponieważ Cieśnina Ormuz nadal stanowi punkt zapalny, ceny ropy nadal odzwierciedlają ryzyko geopolityczne w równym stopniu co podaż i popyt.

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Drożeje koszyk referencyjny OPEC

Miesięczny raport OPEC, opublikowany 10 września, pokazał, że średnia cena jego koszyka ropy wzrosła w sierpniu po raz pierwszy od trzech miesięcy, w związku z wznowieniem ataków militarnych między Waszyngtonem a Teheranem.

Średnia cena koszyka wyniosła w zeszłym miesiącu 86,44 USD za baryłkę, co stanowi wzrost o 4,1 proc., czyli 3,45 USD, w porównaniu z 82,99 USD w lipcu.

Ceny poszczególnych gatunków ropy naftowej są ustalane na podstawie ich jakości w porównaniu z ropami referencyjnymi, takimi jak ropa Brent, US Nymex i Dubai.

Tymczasem badanie Reutersa pokazało, że produkcja ropy naftowej w OPEC spadła w sierpniu, ponieważ eksport Arabii Saudyjskiej napotkał kolejne zakłócenia z powodu wojny z Iranem, a sankcje USA ograniczyły dostawy z Iranu. Największy producent OPEC i jeden z największych eksporterów ropy naftowej na świecie, poinformował sekretariat kartelu, że w sierpniu produkcja spadła o 1,9 mln baryłek dziennie do 6,238 mln baryłek. Eksport ropy naftowej z Arabii Saudyjskiej spadł również do najniższego poziomu od ponad dekady, według danych firmy analitycznej Kpler, specjalizującej się w analizie gospodarki morskiej. Arabia Saudyjska eksportowała w sierpniu 3,2 miliona baryłek dziennie, co stanowi najniższy poziom od 13 lat. Niewątpliwie wrześniowy raport wykaże dalszy spadek eksportu po ataku na saudyjski rurociąg.

Produkcja ropy naftowej przez składającą się z 11 krajów grupę spadła o 640 000 baryłek dziennie (bpd) w porównaniu z poprzednim miesiącem, spadając do 19,71 mln bpd.

Siedmiu członków sojuszu OPEC+ – w którego skład wchodzą OPEC i sojusznicy, tacy jak Rosja – zgodziło się na zwiększenie produkcji w sierpniu, ale trwająca wojna na Bliskim Wschodzie uniemożliwiła to.

Badanie Reutersa opiera się na danych dotyczących przepływu ropy z London Stock Exchange Group oraz informacjach z innych firm śledzących przepływy, takich jak Kpler, a także na danych dostarczonych przez źródła w firmach naftowych, OPEC i firmach konsultingowych.

Po atakach na saudyjski rurociąg ceny ropy wzrosły o 3 proc.

Ceny ropy wzrosły w poniedziałek o ponad 3 proc. w wyniku ataków na saudyjski rurociąg i utrzymującego się ucisku Cieśniny Ormuz, obejmującego jedną piątą światowych tranzytów ropy. Cena ropy Brent, będącej międzynarodowym standardem, wzrosła o 3,21 USD za baryłkę do 107,82 USD. Przed wybuchem wojny z Iranem pod koniec lutego cena wynosiła około 72 USD za baryłkę.

Kluczowy saudyjski rurociąg naftowy, który został uszkodzony w zeszłym tygodniu w ataku, będzie wyłączony z użytku przez wiele tygodni, dopóki szkody nie zostaną naprawione, poinformowali w poniedziałek dwaj regionalni urzędnicy agencji Associated Press. Tymczasem jemeńscy rebelianci Huti zajmują kolejne wyspy dominujące na głównych szlakach żeglugowych Morza Czerwonego, co stanowi nowy cios dla saudyjskiego eksportu ropy naftowej. Poinformowani o sprawie urzędnicy podali, że naprawa szkód może potrwać od trzech do pięciu tygodni, w tym w dużej stacji pomp. Jeden z urzędników dodał, że rurociąg może działać częściowo, podczas gdy ekipy remontowe będą przeprowadzać naprawy. Rurociąg ma całkowitą przepustowość do 7 milionów baryłek ropy dziennie.

Urzędnicy zachowali anonimowość, ponieważ nie byli upoważnieni do informowania mediów.