Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wyniki miał Asbis w sierpniu.

Jak zareagował kurs.

Jakie będzie cały III kwartał.

Które rynki radzą sobie najlepiej.

Notowania Asbisu rozpoczęły poniedziałkową sesję od wzrostów. Przed południem akcje drożeją o prawie 8 proc. do 177 zł. Od początku roku wycena spółki poszła w górę ponad pięciokrotnie. Kurs jest już powyżej średniej ceny docelowej z tegorocznych rekomendacji dla spółki.

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Czytaj więcej Handel i konsumpcja Asbis mile zaskakuje. 600 mln dolarów po raz pierwszy Dystrybucyjna grupa szacuje, że jej przychody za maj 2026 r. wyniosły 604 mln USD i były aż o 89 proc. wyższe niż rok temu. Jakie będą kolejne okresy?

Jakie wyniki miał Asbis w sierpniu 2026 r.

Grupa Asbis szacuje, że w sierpniu 2026 r. wypracowała skonsolidowane przychody na poziomie 604 mln USD i były one wyższe o 91 proc. od przychodów wypracowanych w sierpniu 2025 r. Był to zarazem najlepszy sierpień w historii grupy pod względem wypracowanych przychodów.

– Sierpień to kolejny rekordowy miesiąc pod względem przychodów w tym roku. Tym razem prawie podwoiliśmy naszą ubiegłoroczną sprzedaż. Oznacza to kontynuację bardzo dobrej dynamiki wzrostu. Jak widać trzeci kwartał również zapowiada się imponująco – komentuje prezes, Serhei Kostevitch. Podkreśla, że Asbis potrafi skutecznie wykorzystywać nie tylko rosnące zapotrzebowanie na infrastrukturę AI na globalnych rynkach, ale też równolegle rozwija sprzedaż kluczowych kategorii konsumenckich, w tym najpopularniejszych na świecie modeli smartfonów, które były drugą najlepiej sprzedającą się kategorią produktów w sierpniu.

Na podium, pod względem najlepszej miesięcznej sprzedaży, są Ukraina, Kazachstan oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Jakie wyniki miał Asbis w I półroczu 2026 r.

Asbis pokazał już wyniki półroczne. Drugi kwartał 2026 r. był najlepszym kwartałem w całej ponad trzydziestopięcioletniej historii spółki. Przychody ze sprzedaży w tym okresie wzrosły o 79 proc. i wyniosły blisko 1,7 mld USD (6,3 mld zł). Zysk netto wzrósł ponad dwuipółkrotnie względem drugiego kwartału i wyniósł 44,3 mln USD (163,2 mln zł).

W całym I półroczu 2026 r. przychody ze sprzedaży wzrosły o 76 proc. i wyniosły blisko 3 mld USD (10,8 mld zł), a zysk netto wyniósł 80,6 mln USD (294,4 mln zł), czyli był o 315 proc. wyższy niż przed rokiem. Władze Asbisu, prezentując wyniki za II kwartał, podkreślały, że grupa ma zapewniony bardzo duży portfel zamówień na kolejne miesiące. Obejmuje on m.in. realizację kilku dużych projektów w segmencie serwerów na łączną kwotę 860 mln USD.

Asbis dzieli się z akcjonariuszami zyskiem. 28 maja 2026 r. spółka wypłaciła akcjonariuszom finalną dywidendę z zysków za 2025 r. w wysokości 0,35 USD na akcję, co oznacza, że całościowa dywidenda z zysków za 2025 r. wyniosła 0,55 USD na walor. Spółka wypłaca regularną dywidendę od 9 lat. Wchodzi w skład indeksu WIGdiv z prawie 2,5-proc. udziałem w jego portfelu.

Na 5 listopada zaplanowano publikację raportu za III kwartał 2026 r.