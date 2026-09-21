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Sektor zbrojeń i surowce krytyczne, czyli plany Grupy Virtus

Zapewnienie wsparcia i ułatwienie dostępu do finansowania z różnych źródeł, które oferuje rynek kapitałowy dla sektora zbrojeniowego, to jeden z dwóch filarów naszej działalności – mówi Andrzej Kensbok, wiceprezes Grupy Virtus.

Publikacja: 21.09.2026 06:00

fot. mpr

fot. mpr

Katarzyna Kucharczyk

Jakie są plany Grupy Virtus w przemyśle zbrojeniowym w Polsce?

Zapewnienie wsparcia i ułatwienie dostępu do finansowania z różnych źródeł, które oferuje rynek kapitałowy dla sektora zbrojeniowego, to jeden z dwóch filarów działalności Grupy Virtus. Najlepszym tego przykładem jest niedawno zakończony proces konsolidacji dwóch polskich hut – Andorii i Huty Małapanew – w ramach Polskiej Grupy Hutniczej. Zakłady te, we współpracy z Niewiadów Polską Grupą Militarną, rozwijać będą produkcję dla przemysłu obronnego: korpusów bomb standardu NATO o wagomiarze 250 kg, korpusów rakietowych oraz komponentów odlewniczych do amunicji kaliber 155 mm. To jednak tylko jeden z pierwszych kroków.

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