Sektor zbrojeń i surowce krytyczne, czyli plany Grupy Virtus

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fot. mpr
Zapewnienie wsparcia i ułatwienie dostępu do finansowania z różnych źródeł, które oferuje rynek kapitałowy dla sektora zbrojeniowego, to jeden z dwóch filarów działalności Grupy Virtus. Najlepszym tego przykładem jest niedawno zakończony proces konsolidacji dwóch polskich hut – Andorii i Huty Małapanew – w ramach Polskiej Grupy Hutniczej. Zakłady te, we współpracy z Niewiadów Polską Grupą Militarną, rozwijać będą produkcję dla przemysłu obronnego: korpusów bomb standardu NATO o wagomiarze 250 kg, korpusów rakietowych oraz komponentów odlewniczych do amunicji kaliber 155 mm. To jednak tylko jeden z pierwszych kroków.
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