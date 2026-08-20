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Komputronik walczy o marże

Wyniki za I kwartał nowego roku obrotowego są słabsze niż rok temu. Ale po wyeliminowaniu transakcji jednorazowych sytuacja wygląda lepiej. - Perspektywy grupy wskazują na utrzymanie zdolności do generowania zysków - ocenia zarząd Komputronika.

Publikacja: 20.08.2026 06:00

Wojciech Buczkowski, prezes Komputronika. Fot. mpr

Wojciech Buczkowski, prezes Komputronika. Fot. mpr

Foto: Exclusive

Katarzyna Kucharczyk

Notowania Komputronika podczas środowej sesji spadały. Po południu akcje traciły ponad 6 proc. i były wyceniane na 5,9 zł. To reakcja na opublikowane wyniki finansowe za I kwartał roku 2026/2027.

Jakie wyniki ma spółka

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