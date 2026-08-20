Komputronik walczy o marże

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Wojciech Buczkowski, prezes Komputronika. Fot. mpr
Notowania Komputronika podczas środowej sesji spadały. Po południu akcje traciły ponad 6 proc. i były wyceniane na 5,9 zł. To reakcja na opublikowane wyniki finansowe za I kwartał roku 2026/2027.
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