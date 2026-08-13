Z tego artykułu dowiesz się: Jakie czynniki sprawiają, że koszt obsługi długu publicznego USA osiąga historyczne poziomy.

W jaki sposób rekordowe rentowności obligacji skarbowych przekładają się na całą amerykańską gospodarkę.

Które globalne zjawiska i decyzje banków centralnych osłabiają popyt na amerykański dług.

Przed jakimi strategicznymi dylematami stoi Departament Skarbu w obliczu wahań inwestorów.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych podczas środowej sprzedaży wyniosła 4,683 proc., najwięcej od czasu globalnego kryzysu finansowego i nieznacznie powyżej poziomu obserwowanego na rynku przed godziną 13:00, czyli terminem składania ofert w Nowym Jorku – co świadczy o tym, że popyt był tylko nieznacznie niższy od oczekiwań. Większość obligacji skarbowych zakończyła dzień bez zmian, zanim rentowności w Azji nieznacznie spadły w czwartek.

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To stanowiło podstawę do czwartkowej sprzedaży 30-letnich obligacji, która ma się odbyć przy najwyższej stopie finansowania od ćwierćwiecza. Inflacja przekraczająca cel Rezerwy Federalnej i rosnące deficyty budżetowe przyczyniają się do wzrostu rentowności obligacji długoterminowych.

A w czwartek rząd USA zamierza sprzedać 30-letnie obligacje po najwyższym oprocentowaniu od ćwierćwiecza, po historycznej wyprzedaży, która wywołała spekulacje, że kraj będzie dalej zaciągał pożyczki o krótkim terminie zapadalności.

Departament Skarbu zaoferuje 30-letnie obligacje o wartości 25 mld USD. Na rynku obligacji emitowanych w momencie emisji, gdzie papiery wartościowe są przedmiotem obrotu przed ich faktyczną sprzedażą, prognozowana rentowność nowych obligacji wynosi około 5,24 proc. – co stanowiłoby najwyższy koszt pożyczki od 2001 roku.

Wysokie koszty finansowania rządowego w USA

To ból głowy dla prezydenta Donalda Trumpa i sekretarza skarbu Scotta Bessenta przed wyborami uzupełniającymi w listopadzie. Wysokie koszty finansowania rządowego już przekładają się na całą gospodarkę, po latach wysokiej inflacji i wydatków rządowych.

Obawy Departamentu Skarbu zdawały się być widoczne w zeszłym tygodniu, kiedy to skorygowano prognozy sprzedaży długu w sposób, który otworzył drogę do potencjalnych cięć podaży obligacji długoterminowych. Tymczasem inwestorzy nadal nie spieszą się z zabezpieczaniem rentowności na poziomie kilkudziesięcioletnich maksimów, co sygnalizuje powszechną obawę, że wyprzedaż może się jeszcze nie skończyć.

– Nie jesteśmy jeszcze na poziomie, na którym ludzie wydają się szaleć, mówiąc: „Chcę kupić 30-letnie obligacje”, i to powinno być ostrzeżeniem – powiedział John Fath, partner zarządzający w BTG Pactual Asset Management US LLC. – Bessent może próbować rozwiązać ten problem, zmniejszając podaż, ale wyemitowano już wiele 30-letnich papierów wartościowych, więc niekoniecznie tylko nowa podaż napędza ruch cen. To nowi sprzedający.

Poza wysokim zadłużeniem, obligacje długoterminowe zmagają się również z presją makroekonomiczną. Odbicie cen ropy naftowej, napędzane napięciami na Bliskim Wschodzie, grozi utrzymaniem wysokiej inflacji i zacieśnieniem kontroli tego surowca nad długiem zapadalnym. Tymczasem silny wzrost gospodarczy w USA nadal osłabia tradycyjny, bezpieczny popyt na obligacje skarbowe, a duża liczba emisji obligacji korporacyjnych zmusza rządy do silniejszej konkurencji o inwestycje.

Napięcie ma charakter globalny. Rosnące rentowności japońskich obligacji rządowych, wynikające z oczekiwań na normalizację polityki Banku Japonii, zwiększają atrakcyjność długu krajowego, wyczerpując kluczowe źródło popytu zagranicznego na amerykańskie obligacje skarbowe. Ta zmiana odbiła się negatywnie na wynikach finansowych inwestorów. Indeks obligacji skarbowych USA Bloomberga zakończył lipiec stratą 1,1 proc., największą od marca, po czym w tym miesiącu nastąpiła lekka odbudowa.

Oprocentowanie długu publicznego USA napędza deficyt

Rentowności obligacji długoterminowych wzrosły w tym roku powyżej 5 proc. z powodu obaw inwestorów, że wzrost cen energii zwiększy presję kosztów, zmuszając Rezerwę Federalną do utrzymywania wysokich stóp procentowych przez kolejne lata. Do tego dochodzi zwiększona podaż obligacji skarbowych wynikająca z wieloletnich deficytów budżetowych, nagły wzrost zadłużenia przedsiębiorstw w celu sfinansowania boomu na sztuczną inteligencję oraz malejący popyt ze strony tradycyjnych nabywców obligacji długoterminowych.

Oprocentowanie długu publicznego nadal jest kluczowym czynnikiem napędzającym deficyt budżetowy kraju. W bieżącym roku fiskalnym kwota ta wynosi 1,17 bln USD – wzrost o 15 proc., częściowo dzięki wyższym rentownościom obligacji skarbowych.