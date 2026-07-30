Foto: parkiet.com

Nie jest to sygnał bankructwa (implikowane prawdopodobieństwo niewypłacalności wyceniane jest na 6,5 proc.), ale ostrzeżenie, że rynki kredytowe stają się coraz bardziej niespokojne o dźwignię finansową, finansowanie sztucznej inteligencji w obiegu zamkniętym i trwałość boomu inwestycyjnego.

Reklama Reklama

Nvidia pracuje nad nową rundą umów dotyczących infrastruktury AI, potencjalnie wartą ponad 750 mld USD, donosi Bloomberg, co przyspiesza trend inwestycyjny, który zdaniem krytyków zawyża popyt i wyceny w całym sektorze. Reakcja rynku długu była szybka. Spread pięcioletniego swapu ryzyka kredytowego Nvidii wzrósł w poniedziałek do rekordowych 82 punktów bazowych, co stanowi największy jednodniowy wzrost od momentu rozpoczęcia aktywnego obrotu kontraktem w listopadzie 2025 roku, według danych ICE Data Services. Swapy ryzyka kredytowego stanowią w rzeczywistości zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności emitenta obligacji.

Inicjatywa z zakresu sztucznej inteligencji (AI) realizowana wspólnie z SK Group, firmą macierzystą producenta chipów SK Hynix, została ujawniona w piątek wieczorem i jest warta ponad 500 mld USD, według szacunków Nvidii. Obie firmy zbudują na Półwyspie Koreańskim centra danych AI o mocy ponad dwóch gigawatów, co odpowiada mniej więcej mocy potrzebnej do zasilenia 1,5 miliona domów.

Nvidia prowadzi również rozmowy w sprawie zagwarantowania OpenAI kwoty 250 mld USD na dzierżawę kampusu centrum danych o mocy 10 gigawatów, który spółka zależna SoftBank buduje w południowym Ohio. Rozważa również finansowanie zakupu chipów OpenAI o wartości kolejnych 350 mld USD.

Nvidia poinformowała również w piątek wieczorem, że zainwestuje 1 mld USD w Naver Corp, aby sfinansować centrum danych AI w budowie w Korei Południowej, realizowane wspólnie z Brookfield. Dzięki temu finansowaniu Naver będzie mógł ponad trzykrotnie powiększyć obiekt, a akcje firmy wzrosły o ponad 8 proc. w Seulu.

W poniedziałek Nvidia ogłosiła długoterminowe partnerstwo z Safe Superintelligence, laboratorium założonym przez współzałożyciela OpenAI, Ilję Sutskevera, o wartości 5 mld USD. Nvidia poinformowała, że umowa zapewnia jej „rzadki dostęp do pilnie strzeżonych badań firmy”.

Umowa daje SSI dostęp do platformy Vera Rubin firmy Nvidia i zwiększy jej moc obliczeniową o rząd wielkości. Dla firmy, która nie ma jeszcze żadnego produktu i przez dwa lata niemal całkowicie milczała, walidacja jest prawdopodobnie warta tyle samo, co krzem.

Finansowanie o obiegu zamkniętym to ryzyko systemowe

Według analityków, obawy rynku mają charakter strukturalny, a nie moralny. Nvidia nabywa udziały kapitałowe lub gwarantuje zadłużenie dla klientów takich jak OpenAI i CoreWeave, którzy następnie wydają pieniądze na sprzęt Nvidii. Taka sytuacja może sprawić, że popyt będzie wydawał się silniejszy niż popyt użytkowników końcowych.

– Chociaż inwestycje i partnerstwa Nvidii wzmacniają zaufanie do długoterminowego rozwoju AI, inwestorzy nadal obawiają się finansowania opartego na obiegu zamkniętym – powiedział Gary Tan, zarządzający portfelem w Allspring Global Investments. – Kapitał jest coraz częściej wykorzystywany do finansowania przyszłych klientów AI i wdrożeń infrastruktury.

Billy Leung, strateg inwestycyjny w Global X Management, przedstawił gwarancję OpenAI jako sygnał ostrzegawczy, a nie optymistyczny. – To zarówno sygnał ostrzegawczy o presji finansowej w rozwoju AI, jak i sygnał popytu – powiedział.

Zarówno MFW, jak i Bank Rozrachunków Międzynarodowych uznały finansowanie o obiegu zamkniętym za ryzyko systemowe.

Gwarancje dostawców rozprzestrzeniły się po całej branży AI

Google zgodziło się zabezpieczyć płatności leasingowe w pięciu centrach danych dla Anthropic, pomagając rywalowi OpenAI uzyskać pożyczkę w wysokości 35 mld USD.

Nvidia udzieliła kredytów również innym podmiotom. Zaoferowała startupom AI możliwość obliczenia teraz, a płatności później – strukturę, która rozwiązuje problem gotówki klienta przy jednoczesnym księgowaniu przychodów.

Większość wynikających z tego zobowiązań wykracza poza standardowe ujawnienia zadłużenia. Pozabilansowe zobowiązania Big Tech w zakresie AI szacowane są na około 1,65 bln USD, dlatego miarą, którą należy obserwować, stały się gwarancje, a nie pożyczki.

Nvidia ogłosiła, że w samym 2026 roku wartość takich umów wyniesie ponad 540 mld USD, nie wliczając potencjalnego porozumienia OpenAI. Posiada udziały w spółkach OpenAI, Marvell, IREN, CoreWeave i Nebius.

Negocjacje z OpenAI są na wczesnym etapie i mogą zakończyć się fiaskiem lub zmienić warunki, a ani Nvidia, ani OpenAI nie skomentowały tego faktu. Ale rynek kredytowy uznał, że taki model ma swoją cenę i zaczął ją naliczać.