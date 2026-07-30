Nie jest to sygnał bankructwa (implikowane prawdopodobieństwo niewypłacalności wyceniane jest na 6,5 proc.), ale ostrzeżenie, że rynki kredytowe stają się coraz bardziej niespokojne o dźwignię finansową, finansowanie sztucznej inteligencji w obiegu zamkniętym i trwałość boomu inwestycyjnego.
Nvidia pracuje nad nową rundą umów dotyczących infrastruktury AI, potencjalnie wartą ponad 750 mld USD, donosi Bloomberg, co przyspiesza trend inwestycyjny, który zdaniem krytyków zawyża popyt i wyceny w całym sektorze. Reakcja rynku długu była szybka. Spread pięcioletniego swapu ryzyka kredytowego Nvidii wzrósł w poniedziałek do rekordowych 82 punktów bazowych, co stanowi największy jednodniowy wzrost od momentu rozpoczęcia aktywnego obrotu kontraktem w listopadzie 2025 roku, według danych ICE Data Services. Swapy ryzyka kredytowego stanowią w rzeczywistości zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności emitenta obligacji.
Inicjatywa z zakresu sztucznej inteligencji (AI) realizowana wspólnie z SK Group, firmą macierzystą producenta chipów SK Hynix, została ujawniona w piątek wieczorem i jest warta ponad 500 mld USD, według szacunków Nvidii. Obie firmy zbudują na Półwyspie Koreańskim centra danych AI o mocy ponad dwóch gigawatów, co odpowiada mniej więcej mocy potrzebnej do zasilenia 1,5 miliona domów.
Nvidia prowadzi również rozmowy w sprawie zagwarantowania OpenAI kwoty 250 mld USD na dzierżawę kampusu centrum danych o mocy 10 gigawatów, który spółka zależna SoftBank buduje w południowym Ohio. Rozważa również finansowanie zakupu chipów OpenAI o wartości kolejnych 350 mld USD.
Nvidia poinformowała również w piątek wieczorem, że zainwestuje 1 mld USD w Naver Corp, aby sfinansować centrum danych AI w budowie w Korei Południowej, realizowane wspólnie z Brookfield. Dzięki temu finansowaniu Naver będzie mógł ponad trzykrotnie powiększyć obiekt, a akcje firmy wzrosły o ponad 8 proc. w Seulu.
W poniedziałek Nvidia ogłosiła długoterminowe partnerstwo z Safe Superintelligence, laboratorium założonym przez współzałożyciela OpenAI, Ilję Sutskevera, o wartości 5 mld USD. Nvidia poinformowała, że umowa zapewnia jej „rzadki dostęp do pilnie strzeżonych badań firmy”.
Umowa daje SSI dostęp do platformy Vera Rubin firmy Nvidia i zwiększy jej moc obliczeniową o rząd wielkości. Dla firmy, która nie ma jeszcze żadnego produktu i przez dwa lata niemal całkowicie milczała, walidacja jest prawdopodobnie warta tyle samo, co krzem.
Według analityków, obawy rynku mają charakter strukturalny, a nie moralny. Nvidia nabywa udziały kapitałowe lub gwarantuje zadłużenie dla klientów takich jak OpenAI i CoreWeave, którzy następnie wydają pieniądze na sprzęt Nvidii. Taka sytuacja może sprawić, że popyt będzie wydawał się silniejszy niż popyt użytkowników końcowych.
– Chociaż inwestycje i partnerstwa Nvidii wzmacniają zaufanie do długoterminowego rozwoju AI, inwestorzy nadal obawiają się finansowania opartego na obiegu zamkniętym – powiedział Gary Tan, zarządzający portfelem w Allspring Global Investments. – Kapitał jest coraz częściej wykorzystywany do finansowania przyszłych klientów AI i wdrożeń infrastruktury.
Billy Leung, strateg inwestycyjny w Global X Management, przedstawił gwarancję OpenAI jako sygnał ostrzegawczy, a nie optymistyczny. – To zarówno sygnał ostrzegawczy o presji finansowej w rozwoju AI, jak i sygnał popytu – powiedział.
Zarówno MFW, jak i Bank Rozrachunków Międzynarodowych uznały finansowanie o obiegu zamkniętym za ryzyko systemowe.
Google zgodziło się zabezpieczyć płatności leasingowe w pięciu centrach danych dla Anthropic, pomagając rywalowi OpenAI uzyskać pożyczkę w wysokości 35 mld USD.
Nvidia udzieliła kredytów również innym podmiotom. Zaoferowała startupom AI możliwość obliczenia teraz, a płatności później – strukturę, która rozwiązuje problem gotówki klienta przy jednoczesnym księgowaniu przychodów.
Większość wynikających z tego zobowiązań wykracza poza standardowe ujawnienia zadłużenia. Pozabilansowe zobowiązania Big Tech w zakresie AI szacowane są na około 1,65 bln USD, dlatego miarą, którą należy obserwować, stały się gwarancje, a nie pożyczki.
Nvidia ogłosiła, że w samym 2026 roku wartość takich umów wyniesie ponad 540 mld USD, nie wliczając potencjalnego porozumienia OpenAI. Posiada udziały w spółkach OpenAI, Marvell, IREN, CoreWeave i Nebius.
Negocjacje z OpenAI są na wczesnym etapie i mogą zakończyć się fiaskiem lub zmienić warunki, a ani Nvidia, ani OpenAI nie skomentowały tego faktu. Ale rynek kredytowy uznał, że taki model ma swoją cenę i zaczął ją naliczać.
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