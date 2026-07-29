- Aktywność gospodarcza rośnie w solidnym tempie mimo podwyższonej niepewności, której źródłem jest m.in. konflikt na Bliskim Wschodzie. Wzrost produktywności oraz inwestycje kapitałowe pozostają na wysokim poziomie. Przyrost miejsc pracy utrzymuje się w tempie odpowiadającym wzrostowi zasobu siły roboczej, a stopa bezrobocia zmieniła się jedynie nieznacznie — poinformowano w komunikacie po decyzji FOMC w sprawie stóp procentowych.

Reklama Reklama

Przeciwko decyzji opowiedzieli się Beth M. Hammack, Neel Kashkari oraz Lorie K. Logan, którzy podczas posiedzenia postulowali podwyższenie stóp o 25 punktów bazowych. Ich sprzeciw nie był jednak zaskoczeniem.

Już wcześniej szefowa Fed z Dallas, Lorie Logan sygnalizowała, że stopy powinny być „umiarkowanie” wyższe. Z kolei szefowa Fed z Cleveland Beth Hammack, Neel Kashkari z Minneapolis oraz gubernator Christopher Waller opowiadali się za zaostrzeniem polityki, jeśli inflacja nadal będzie się utrzymywać.

W środę rano inwestorzy wyceniali prawdopodobieństwo utrzymania stóp na dotychczasowym poziomie na około 64 proc. Taki był również główny scenariusz u wielu analityków. Rynek wyraźnie spodziewa się jednak, że we wrześniu dojdzie do podwyżki stóp.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Fed coraz bliższy podwyżki stóp procentowych, mimo niepewności Rynek wycenia ryzyko zacieśnienia polityki pieniężnej na środowym posiedzeniu Rezerwy Federalnej na ponad 30 procent. Coraz więcej członków władz a...

„Jeśli dane o inflacji przyspieszą lub po prostu utrzymają się na niepokojąco wysokim poziomie, Fed najpewniej podniesie stopy. Na razie jednak korzystniejsze odczyty dały bankowi pewne pole do oddechu i czas na dalsze sygnały” — zauważył w rynkowym komentarzu Christopher Hodge, szef działu analiz gospodarki USA w Natixis CIB Americas.

Ostatnie dane przyniosły nieco wytchnienia: chwilowy spadek cen paliw przełożył się na niespodziewany spadek wskaźnika CPI o 0,4 proc. w czerwcu. Ta ulga na stacjach benzynowych skończyła się jednak w ostatnich tygodniach z powodu napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie.

„Do wrześniowego posiedzenia poznamy wiele istotnych publikacji” — wskazuje Jerry Templeman, były starszy analityk Fed z Nowego Jorku, a obecnie wiceprezes ds. badań ekonomicznych i rynku długu w Mutual of America Capital Management. „Nie sądzę więc, byśmy za dwa miesiące byli w tym samym miejscu, co dziś”.

Tuż przed ogłoszeniem decyzji akcje na Wall Street zniżkowały, a ceny ropy gwałtownie rosły. Indeks Dow Jones Industrial Average zniżkował o 1,5 proc., S&P 500 tracił 0,7 proc., podczas gdy Nasdaq Composite spadał o 0,8 proc.

Teraz rynki czekają na to, co powie podczas konferencji prasowej Kevin Warsh, która rozpocznie się o 20.30 polskiego czasu.