- Aktywność gospodarcza rośnie w solidnym tempie mimo podwyższonej niepewności, której źródłem jest m.in. konflikt na Bliskim Wschodzie. Wzrost produktywności oraz inwestycje kapitałowe pozostają na wysokim poziomie. Przyrost miejsc pracy utrzymuje się w tempie odpowiadającym wzrostowi zasobu siły roboczej, a stopa bezrobocia zmieniła się jedynie nieznacznie — poinformowano w komunikacie po decyzji FOMC w sprawie stóp procentowych.

Przeciwko decyzji opowiedzieli się Beth M. Hammack, Neel Kashkari oraz Lorie K. Logan, którzy podczas posiedzenia postulowali podwyższenie stóp o 25 punktów bazowych. Ich sprzeciw nie był jednak zaskoczeniem.

Już wcześniej szefowa Fed z Dallas, Lorie Logan sygnalizowała, że stopy powinny być „umiarkowanie” wyższe. Z kolei szefowa Fed z Cleveland Beth Hammack, Neel Kashkari z Minneapolis oraz gubernator Christopher Waller opowiadali się za zaostrzeniem polityki, jeśli inflacja nadal będzie się utrzymywać.

W środę rano inwestorzy wyceniali prawdopodobieństwo utrzymania stóp na dotychczasowym poziomie na około 64 proc. Taki był również główny scenariusz u wielu analityków. Rynek wyraźnie spodziewa się jednak, że we wrześniu dojdzie do podwyżki stóp.

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Kevin Warsh
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„Jeśli dane o inflacji przyspieszą lub po prostu utrzymają się na niepokojąco wysokim poziomie, Fed najpewniej podniesie stopy. Na razie jednak korzystniejsze odczyty dały bankowi pewne pole do oddechu i czas na dalsze sygnały” — zauważył w rynkowym komentarzu Christopher Hodge, szef działu analiz gospodarki USA w Natixis CIB Americas.

Ostatnie dane przyniosły nieco wytchnienia: chwilowy spadek cen paliw przełożył się na niespodziewany spadek wskaźnika CPI o 0,4 proc. w czerwcu. Ta ulga na stacjach benzynowych skończyła się jednak w ostatnich tygodniach z powodu napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie.

„Do wrześniowego posiedzenia poznamy wiele istotnych publikacji” — wskazuje Jerry Templeman, były starszy analityk Fed z Nowego Jorku, a obecnie wiceprezes ds. badań ekonomicznych i rynku długu w Mutual of America Capital Management. „Nie sądzę więc, byśmy za dwa miesiące byli w tym samym miejscu, co dziś”.

Tuż przed ogłoszeniem decyzji akcje na Wall Street zniżkowały, a ceny ropy gwałtownie rosły. Indeks Dow Jones Industrial Average zniżkował o 1,5 proc., S&P 500 tracił 0,7 proc., podczas gdy Nasdaq Composite spadał o 0,8 proc.

Teraz rynki czekają na to, co powie podczas konferencji prasowej Kevin Warsh, która rozpocznie się o 20.30 polskiego czasu.