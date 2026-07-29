Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego rekordowe rozbieżności między sektorami S&P 500 mogą zapowiadać rynkową korektę.

Czym obecne wahania na giełdzie różnią się od zdrowej rotacji kapitału między branżami.

Jak obecna sytuacja na rynku przypomina okresy poprzedzające historyczne kryzysy finansowe.

Co historycznie niskie korelacje między akcjami mówią o najbliższej przyszłości hossy.

Indeks S&P 500 w ostatnich tygodniach wygląda stabilnie, ponieważ poszczególne wahania w jego składowych – niezależnie od wielkości – w dużej mierze się wzajemnie znoszą. Sytuacja wygląda inaczej na poziomie sektorowym, gdzie kapitał przepływa z jednej branży do drugiej w błyskawicznym tempie.

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Do tej pory w 2026 roku odnotowano osiem przypadków, w których tygodniowa różnica między najlepszymi i najgorszymi wynikami grup indeksu S&P 500 osiągnęła dwucyfrowe wartości procentowe Trzy inne przypadki w tym stuleciu, w których miało to miejsce do tego momentu, miały miejsce w latach 2000, 2001 i 2009 – wszystkie były okresami pechowymi dla rynku, jak pokazują dane zebrane przez Sevens Report. Roczny rekord padł w 2000 r. i wynosił 21 tygodni, a następnie w 2008 r., podczas kryzysu finansowego, kiedy wynosił 15 tygodni.

– Takie szerokie, cotygodniowe rozbieżności w wynikach sektorów należy postrzegać jako mierzalny sygnał ostrzegawczy dla rynku – powiedział Tyler Richey z Sevens Report Technicals. Wcześniejsze przypadki „związane są z okresami podwyższonej zmienności na szerokim rynku, gdzie zaczynają się formować trwałe maksima”.

Sygnał zbliżającej się korekty

Turbulencje pod spokojną powierzchnią indeksu S&P 500 wywołują alarm w BTIG LLC i w Sevens Report, które postrzegają to zjawisko nie jako zdrową rotację, a raczej jako sygnał zbliżającej się korekty na rynku.

– Rotację określiłbym jako napędzaną fundamentalnie – istnieje fundamentalny powód, dla którego ludzie sprzedają jedną grupę akcji i kupują inną – w przeciwieństwie do odwrócenia pozycji – powiedział Jonathan Krinsky, główny analityk rynku w BTIG LLC. Spadające ruchy na rynku w ostatnich tygodniach „bardziej przypominają odwrócenie niż rotację”.

Akcje amerykańskie są na dobrej drodze do odnotowania w tym roku rekordowej liczby dni, w których indeks S&P 500 porusza się w jednym kierunku, ale miara jego szerokości – liczba akcji rosnących przewyższa liczbę akcji spadających – idzie w kierunku przeciwnym, napisał Krinsky w notatce w zeszłym tygodniu.

Korelacje między akcjami wieszczą spadki

Cztery z ośmiu przypadków dwucyfrowych tygodniowych różnic między najlepszymi i najgorszymi wynikami indeksu S&P 500 miały miejsce od końca maja. Od tego czasu indeks nie zmienił się znacząco, ponieważ inwestorzy obserwowali sprzeczne nagłówki dotyczące wojny w Iranie, przyszłości branży sztucznej inteligencji i najnowszych kwartalnych komunikatów.

Następne dni mogą przynieść kolejną serię gwałtownych wahań międzysektorowych, ponieważ inwestorzy przygotowują się na drugorzędną decyzję prezesa Rezerwy Federalnej Kevina Warsha w środę, a także na najbardziej intensywny tydzień pod względem publikacji raportów o wynikach finansowych za drugi kwartał. Między środą a czwartkiem raporty opublikują spółki technologiczne o dużej kapitalizacji, takie jak Microsoft Corp., Meta Platforms Inc. i Apple Inc.

Wskaźnik rozproszenia na giełdach amerykańskich w ciągu najbliższych 30 dni, śledzony przez Cboe Global Markets Inc., osiągnął nowy, rekordowy poziom na początku lipca, bijąc rekord ustanowiony w kwietniu 2025 roku w następstwie gwałtownego, globalnego wprowadzenia ceł przez prezydenta USA Donalda Trumpa.

Dla Richeya turbulencje te są symptomem „rynku, który kwestionuje główną narrację napędzającą ostatnie trzy i pół roku wzrostów akcji”.

Inni na Wall Street nadal postrzegają tę sytuację na rynku jako rotację. Dział tradingu JPMorgan Chase & Co. zachęcał inwestorów do zajmowania długich pozycji, wykorzystujących momentum „w bardziej sprzyjającym otoczeniu makroekonomicznym” i dodał, że niedawna wyprzedaż wydaje się być „rotacją, a nie dezaktywacją ryzyka”.

Dla Krinsky'ego sytuacja, w której korelacje akcji utrzymują się w pobliżu rekordowo niskich poziomów, podczas gdy cały rynek utrzymuje się w pobliżu poziomów rekordowo wysokich, staje się niepokojąca. Wskaźnik oczekiwanych trzymiesięcznych korelacji między akcjami wynosił na początku tego miesiąca 0,08, co stanowi najniższy poziom w historii.

– Kiedy korelacje spadają tak nisko, istnieje tylko jeden sposób, by się zmieniły – powiedział. Dodał, że obawia się, że w tym przypadku korelacje wzrosną, ponieważ akcje będą spadać.