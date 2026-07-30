Z tego artykułu dowiesz się: Co stało za rekordowymi wynikami finansowymi Microsoftu i jaką rolę odegrał w nich segment chmury Azure.

Dlaczego zysk netto Meta Platforms znacząco spadł, mimo że przychody spółki wyraźnie wzrosły.

Jak odmienne strategie inwestycyjne w infrastrukturę AI wpływają na pozycję rynkową obu firm.

W jaki sposób prognozy i zmiany w planach wydatków kapitałowych kształtują przyszłość technologicznych gigantów.

Akcje Microsoftu zyskiwały 8 proc. w handlu posesyjnym w środę po tym, jak ten koncern opublikował dobry raport za swój czwarty kwartał fiskalny i zapowiedział stabilne wydatki kapitałowe w 2026 roku.

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Przychód Microsoftu wzrósł o 18 proc. rok do roku i sięgnął 90,01 mld USD, podczas gdy średnio oczekiwano 87,62 mld USD. Zysk netto wyniósł 35,77 mld USD, czyli 4,81 USD na akcję, w porównaniu z 27,23 mld USD (3,65 USD na akcję) w analogicznym kwartale rok wcześniej. Średnio prognozowano wcześniej 4,24 USD zysku na akcję.

Co wpłynęło na wyniki Microsoftu?

Microsoft wskazał również zysk w wysokości 3,2 mld USD z inwestycji w laboratorium sztucznej inteligencji Anthropic oraz niższe niż oczekiwano koszty związane z pierwszym w historii programem dobrowolnych odejść. Segment Intelligent Cloud (w tym Azure) zanotował przychody w wysokości 39,31 mld USD, czyli wzrost o 31,6 proc. rok do roku – wobec oczekiwanych 38,16 mld USD. Microsoft podał, że w roku fiskalnym 2026 przychody z Azure po raz pierwszy przekroczyły 100 mld USD, rosnąc o 41 proc. Przy tej skali biznes pozostaje w tyle za Amazon Web Services, ale jest większy niż Google Cloud Alphabetu. Przychody Xbox spadły o 10 proc.. Na początku miesiąca CEO tego działu, Asha Sharma, ogłosiła cięcia etatów i wyodrębnienie czterech studiów deweloperskich.

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Wydatki kapitałowe i leasingi finansowe w kwartale wyniosły 41 mld USD i wzrosły o 69 proc. Dyrektor finansowa Microsoftu, Amy Hood, powtórzyła plany dotyczące wydatków kapitałowych w 2026 roku. Zapowiedziała jednak wydłużenie okresu użyteczności budynków biurowych i centrów danych z 15 do 25 lat. – Więcej przyszłych umów leasingu centrów danych będzie klasyfikowanych jako leasing operacyjny zamiast finansowego. Zmiana ta doprowadzi do około 175 mld USD w wydatkach kapitałowych i leasingach finansowych – powiedziała Hood.

Prognoza Microsoftu zakłada przychody w pierwszym kwartale fiskalnym w wysokości 89,85–90,95 mld USD, co oznaczałoby wzrost o 16 proc. przy środkowej wartości zakresu. Analitycy ankietowani przez LSEG oczekiwali 89,66 mld USD.

Akcje Microsoftu straciły od początku roku do zamknięcia środowej sesji 19 proc. Inwestorzy wyprzedawali bowiem papiery producentów oprogramowania w obawie przed zakłóceniami spowodowanymi przez generatywne modele sztucznej inteligencji.

Jakie były wyniki Meta Platforms?

Akcje Meta Platforms traciły 5 proc. w handlu posesyjnym, po tym, jak spółka opublikowała wyniki słabsze od oczekiwań.

Przychód tej grupy mediów społecznościowych wzrósł o 28 proc. do 60,8 mld USD w drugim kwartale, nieznacznie powyżej szacunków analityków (60,2 mld USD). Jednak dochód netto spadł o 14 proc. do 15,8 mld USD, znacznie poniżej oczekiwań na poziomie 18,5 mld USD. Koszty i wydatki wzrosły o 55 proc. do 42 mld USD. Spółka prognozuje przychody w bieżącym kwartale na poziomie 61–64 mld USD, przy czym środek przedziału jest poniżej konsensusu analityków wynoszącego 63,1 mld USD.

Wyniki finansowe Meta są poddawane intensywnej analizie, ponieważ Zuckerberg rywalizuje z gigantami Big Tech w wielomiliardowym wyścigu budowania infrastruktury AI – nie mając przy tym biznesu chmurowego, który mógłby wynajmować te centra danych.

W kwietniu Meta podniosła prognozę wydatków kapitałowych na 2026 rok do 125–145 mld USD (z poprzedniego przedziału 115–135 mld USD). W środę spółka zawęziła roczny zakres do 130–145 mld USD. Podniosła także dolną granicę prognozy wydatków operacyjnych, powołując się na 2,4 mld USD kosztów związanych z postępowaniami prawnymi rozpoznanych w drugim kwartale. Całkowite wydatki na 2026 rok są teraz prognozowane na poziomie 165–169 mld USD.