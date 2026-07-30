Zysk netto Erste Bank Polska w II kwartale 2026 r. wzrósł 15,2 proc. rok do roku i wzrósł 14,1 proc. w ujęciu kwartalnym.

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Wynik odsetkowy wyniósł 3 mld 101 mln zł; spadł 2,4 proc. rdr i wzrósł 1,3 proc. kdk.

Wynik z prowizji wyniósł natomiast 767,6 mln zł; wzrósł 3,2 proc. rdr i był niższy o 0,5 proc. w ujęciu kwartalnym.

Koszty ogółem były na poziomie 1 mld 308 mln zł. Koszty ogółem wzrosły 20,3 proc. rdr i spadły 19,7 proc. kdk.

Saldo rezerw wyniosło 105,5 mln zł; spadło 14,5 proc. rdr i spadło 27 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem.