Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 30.07.2026

Decyzja Banku Anglii w sprawie stóp procentowych; dane o PKB USA i gospodarek europejskich; wyniki finansowe zaprezentują Erste Bank Polska, Pekao, ING BSK i Żabka. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie.

