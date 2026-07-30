Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 30.07.2026
Decyzja Banku Anglii w sprawie stóp procentowych; dane o PKB USA i gospodarek europejskich; wyniki finansowe zaprezentują Erste Bank Polska, Pekao, ING BSK i Żabka. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie.
Aktualizacja:
Publikacja:
30.07.2026 03:18
30.07.2026 03:00
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Kraj
ERSTE BANK POLSKA – wyniki za I półrocze
PEKAO – wyniki za I półrocze
ŻABKA – wyniki za I półrocze
ING BSK – wyniki za I półrocze
STALEXPORT – wyniki za I półrocze
MAKARONY POLSKIE – wypłata 0,75 zł dywidendy na akcję
FOODHUB – NWZA w sprawie wyboru członka rady nadzorczej
IZOBLOK – zakończenie przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji po 40 zł w wezwaniu ogłoszonym przez BEWI Poland
WIKANA – początek przyjmowania ofert sprzedaży akcji po 10 zł na zaproszenie spółki; zakończenie 14 sierpnia
ENERGA – wprowadzenie do obrotu giełdowego 276 044 742 akcji serii CC
NOVATURAS – wznowienie notowań i wprowadzenie do obrotu giełdowego 10 294 119 akcji
MENTZEN – ostatnie notowanie akcji z prawem do 0,87 zł dywidendy na papier; wypłata 17 sierpnia
TERMO-REX – wypłata 0,04 zł dywidendy na akcję
GLOBAL HYDROGEN – kontynuacja WZA z 30 czerwca
BRAINSCAN – pierwsze notowanie na NewConnect 74 500 akcji serii F
Świat
USA – PKB w drugim kwartale, dochody i wydatki konsumentów w czerwcu, tygodniowe wnioski o zasiłki dla bezrobotnych
Strefa euro – PKB w drugim kwartale, stopa bezrobocia w czerwcu, koiunktura gospodarcza w lipcu
Niemcy – PKB w drugim kwartale
Francja – PKB w drugim kwartale
Wielka Brytania – decyzja Banku Anglii w sprawie stóp procentowych, protokół z posiedzenia Banku Anglii
Czechy – PKB w drugim kwartale
Węgry – PKB w drugim kwartale