Kraj

  • ERSTE BANK POLSKA – wyniki za I półrocze
  • PEKAO – wyniki za I półrocze
  • ŻABKA – wyniki za I półrocze
  • ING BSK – wyniki za I półrocze
  • STALEXPORT – wyniki za I półrocze
  • MAKARONY POLSKIE – wypłata 0,75 zł dywidendy na akcję
  • FOODHUB – NWZA w sprawie wyboru członka rady nadzorczej
  • IZOBLOK – zakończenie przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji po 40 zł w wezwaniu ogłoszonym przez BEWI Poland
  • WIKANA – początek przyjmowania ofert sprzedaży akcji po 10 zł na zaproszenie spółki; zakończenie 14 sierpnia
  • ENERGA – wprowadzenie do obrotu giełdowego 276 044 742 akcji serii CC
  • NOVATURAS – wznowienie notowań i wprowadzenie do obrotu giełdowego 10 294 119 akcji
  • MENTZEN – ostatnie notowanie akcji z prawem do 0,87 zł dywidendy na papier; wypłata 17 sierpnia
  • TERMO-REX – wypłata 0,04 zł dywidendy na akcję
  • GLOBAL HYDROGEN – kontynuacja WZA z 30 czerwca
  • BRAINSCAN – pierwsze notowanie na NewConnect 74 500 akcji serii F

Świat

  • USA – PKB w drugim kwartale, dochody i wydatki konsumentów w czerwcu, tygodniowe wnioski o zasiłki dla bezrobotnych
  • Strefa euro – PKB w drugim kwartale, stopa bezrobocia w czerwcu, koiunktura gospodarcza w lipcu
  • Niemcy – PKB w drugim kwartale
  • Francja – PKB w drugim kwartale
  • Wielka Brytania – decyzja Banku Anglii w sprawie stóp procentowych, protokół z posiedzenia Banku Anglii
  • Czechy – PKB w drugim kwartale
  • Węgry – PKB w drugim kwartale