Bank Pekao wypracował w pierwszej połowie 2026 roku 2,75 mld zł zysku netto, tj. o blisko 18 proc. mniej niż w I półroczu 2025 roku, kiedy zysk netto wyniósł 3,29 mld - poinformowała w sprawozdaniu Grupa Kapitałowa Banku Pekao. Jednocześnie, jak wynika z opublikowanych przez bank danych wynik finansowy brutto był zbliżony do zeszłorocznego i wyniósł 4,259 mld zł, czyli o 27 mln zł mniej niż pierwszej połowie ubiegłego roku.

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„Raportowany zysk netto za I półrocze 2026 był niższy niż w analogicznym okresie rok wcześniej, kiedy wyniósł 3,29 mld zł. Negatywny wpływ na zysk netto w I półroczu 2026 r. miały: podwyższenie stawki podatku dochodowego do 30 proc. z 19 proc., niższe rynkowe stopy procentowe oraz wzrost o 84 mln zł składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)” - przekazał bank w komunikacie prasowym.

Wzrost kredytów

Jak wskazano w komunikacie, wynik odsetkowy netto za I połowę bieżącego roku zamknął się kwotą 6,61 mld zł w porównaniu do 6,86 mld zł w analogicznym okresie rok wcześniej. Natomiast wynik z opłat i prowizji wzrósł rok do roku w okresie styczeń-czerwiec 2026 r. o 11 proc. do 1,66 mld zł „na fali rosnącej aktywności klientów oraz korzystnej sytuacji na rynkach kapitałowych”.

„Mamy za sobą solidną pierwszą połowę roku. Nadal dynamicznie rośnie nasza akcja kredytowa, pomimo mniej sprzyjającego otoczenia geopolitycznego. Skuteczna akwizycja i aktywność naszych klientów, pozwala nam niwelować wpływ niższych rynkowych stóp procentowych. W kolejnych kwartałach naszym celem pozostaje dalsze doskonalenie oferty i umacnianie naszej rynkowej pozycji” – przekazał, cytowany w komunikacie, prezes Banku Pekao Cezary Stypułkowski.

W pierwszym półroczu 2026 rok wzrost kredytów ogółem wyniósł 10 proc. Wzrost kredytów korporacyjnych (uwzględniając segmenty bankowości korporacyjnej i bankowości przedsiębiorstw) sięgnął aż 14 proc. O 14,8 proc. wzrósł wolumen pożyczki gotówkowej, przy 2,3 mld zł nowej sprzedaży netto w II kwartale, co oznacza wzrost o 16,3 proc. w ujęciu rocznym.

„W I półroczu Bank Pekao otworzył 226 tys. Kont Przekorzystnych i Kont Świat Premium. Bank nie zwalniał tempa w pozyskiwaniu młodych klientów, jedną trzecią nowych kont otworzyły osoby w wieku do 26 lat. Bank w strategii zapisał plan zwiększenia liczby młodych klientów do 1,4 miliona w 2027 roku z 1,1 miliona w 2024 roku” - wskazano w komunikacie.

Pekao przekazało również, że utrzymuje „silną pozycję kapitałową”. Na koniec czerwca łączny współczynnik kapitałowy grupy (TCR) wyniósł 16,8 proc., a Tier1 (kapitał główny) banku - 15,2 proc. Jak wskazano w komunikacie, w obydwu przypadkach znajdowały się one znacząco powyżej regulacyjnych minimów.

Realizacja strategii

Bank Pekao przypomniał również, że wiosną ubiegłego roku ogłosił strategię do 2027 roku. ROE (wskaźnik rentowności kapitału własnego, który określa zysk netto wygenerowany z kapitałów wniesionych przez właścicieli - PAP) na koniec okresu objętego planem ma wynosić powyżej 18 proc., C/I (wskaźnik efektywności kosztowej, oznaczający relację kosztów do dochodów - PAP) ma być poniżej 35 proc. a aktywnych klientów mobile (korzystających z dostępu do banku za pomocą urządzeń mobilnych - PAP) ma być 4,4 miliona.

„Za pierwsze półrocze ROE z urocznionym kosztem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wyniosło 16,8 proc, natomiast ROE skorygowane o zmianę CIT wynosiłoby 19,4 proc. W przypadku C/I z urocznionym kosztem BFG było to 36,4 proc. (34 proc. z wyłączeniem składki na Fundusz). Liczba aktywnych użytkowników bankowości mobilnej urosła na koniec czerwca do 3,84 mln” - podał bank.

Koszty ryzyka znalazły się w I półroczu na poziomie 42 pb. Zakładany CoR (Cost of Risk) na koniec 2027 roku ma wynieść 65-75 pb.

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 368 mld zł aktywów. Bank dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów w kraju. Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 20 proc. akcji Pekao kontroluje PZU a 12,8 proc. ma PFR.