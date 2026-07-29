Południowokoreański indeks KOSPI zakończył wtorkową sesję aż 10,98 proc. na minusie. Papiery koncernu SK Hynix straciły aż 14 proc., a akcje Samsung Electronics zniżkowały o 13 proc. Nikkei 225, główny indeks giełdy w Tokio, stracił natomiast 3,95 proc. Akcje Tokyo Electron spadły o ponad 10 proc. Tajwański indeks Taiex spadł o 4,65 proc. Dzień wcześniej doszło do wyprzedaży akcji producentów czipów w USA.

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Do wtorkowej wyprzedaży na giełdach w Korei, na Tajwanie i w Japonii mocno przyczyniły się też doniesienia, że chińska firma wspierana przez państwo rozpoczęła masową produkcję niektórych maszyn do wytwarzania chipów. Firma z Szanghaju rozpoczęła produkcję narzędzi litograficznych immersyjnej głębokiej ultrafioletowej (DUV), podał w poniedziałek portal The Information, powołując się na anonimowe źródła. Raport nie ujawnił nazwy spółki, ale wskazał, że ta firma planuje wyprodukować w tym roku około pięciu maszyn DUV, w przyszłym roku około 20, a postępy produkcji są obecnie na bardzo wczesnym etapie.

Foto: Parkiet

Może to być dużym zagrożeniem dla ASML, holenderskiej firmy wytwarzającej maszyny do produkcji zaawansowanych czipów. Akcje ASML traciły we wtorek na początku sesji w Amsterdamie 2,5 proc. Dzień wcześniej spadły w końcówce sesji o ponad 8 proc.

Inwestorzy są wyczuleni na jakiekolwiek zagrożenie dla dominującej pozycji ASML w tym segmencie łańcucha dostaw półprzewodników, a także na oznaki postępów Chin w produkcji chipów pomimo amerykańskich ograniczeń eksportowych. Holenderska spółka produkuje maszyny zdolne do nanoszenia skomplikowanych wzorów tranzystorów na płytki krzemowe. Maszyny DUV są często nazywane „pracowitymi końmi” przemysłu półprzewodnikowego i są mniej zaawansowane niż flagowe ekstremalnie ultrafioletowe (EUV) narzędzia ASML, które są niezbędne do masowej produkcji kluczowych chipów AI. ASML ma zakaz eksportu swoich najnowocześniejszych urządzeń do Chin w ramach amerykańskich kontroli eksportu.

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– Chiny są ważnym rynkiem dla ASML, ale zagrożenie najprawdopodobniej pozostaje umiarkowane. Wiodący krajowy gracz, SMEE, nie zademonstrował jeszcze systemów ArFi w produkcji wielkoseryjnej na poziomie 28 nm lub poniżej. Doniesienia o chińskim przełomie w dziedzinie EUV nie zaowocowały jak dotąd produktem komercyjnym. Chiny pozostają ważnym rynkiem dla ASML – w 2026 roku mają stanowić około 20 proc. całkowitej sprzedaży grupy oraz 44 proc. przychodów z maszyn DUV. Zastąpienie ASML wymagałoby krajowej alternatywy o porównywalnej produktywności, precyzji nakładania (overlay) oraz koszcie posiadania. To wciąż bardzo wysoka poprzeczka. ASML NXT:1980Fi osiąga już wydajność 330 płytek na godzinę oraz precyzję overlay na poziomie 2,5 nm. Kolejne generacje urządzeń dodatkowo poprawiły ten parametr. W chińskiej produkcji logiki na najwyższym poziomie zaawansowania – gdzie EUV jest niedostępne i konieczne jest stosowanie wielokrotnego naświetlania – nawet umiarkowane pogorszenie parametrów skanera mogłoby znacząco obniżyć uzyski i zwiększyć koszt na czip – ocenia Didier Scemama, analityk Bank of America.

Na rynku dały też o sobie znać szersze obawy inwestorów dotyczące skali wydatków spółek na sztuczną inteligencję.

– Gwałtowne wahania kursu akcji SK Hynix podkreślają niepewność otaczającą cykl inwestycji w sztuczną inteligencję – twierdzi Owen Lamont, wiceprezes Acadian Asset Management. Jego zdaniem inwestorzy nadal mają bardzo ograniczoną widoczność tego, jak technologia ostatecznie wpłynie na gospodarkę. – W tej chwili stoimy w obliczu ogromnej niepewności. Nikt nie ma pojęcia, jak ten proces związany z AI wpłynie na naszą gospodarkę, więc myślę, że będzie to burzliwy okres bez względu na wszystko – dodał Lamont w rozmowie z CNBC. Zwrócił również uwagę, że lewarowane produkty giełdowe mogą przyczyniać się do rynkowych wahań, choć nie są one jedyną przyczyną niedawnej zmienności SK Hynix. – Ogólnie rzecz biorąc, cały ekosystem lewarowanych ETF-ów w Korei, a także w Hongkongu i Stanach Zjednoczonych, prawdopodobnie zwiększa zmienność i wzmacnia wahania rynkowe – wskazuje Lamont.