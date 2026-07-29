Obrót wszystkimi akcjami wyniósł blisko 2,52 miliarda złotych, z czego 2,11 miliarda przypadło na koszyk blue chipów. Najmocniej granymi walorami w WIG20 były akcje spółki Allegro, gdy największe zwyżki zanotowały spółki CD Projekt i Modivo, które zyskały – odpowiednio - 6,44 procent i 3,87 procent. Po przeciwnej stronie grały walory Budimexu przecenione o 3,58 procent. W centrum uwagi inwestorów było lipcowe posiedzenie FOMC, które na fali rynkowych spekulacji oczekiwano z większą dawką niepewności. Wprawdzie wyceny prawdopodobieństwa podwyżki ceny kredytu przez Fed nieznacznie przekraczały 30 procent, ale zmiana w fotelu prezesa Rezerwy Federalnej i odejście nowego szefa Fed od polityki forward guidance - a więc kształtowanie oczekiwań rynku wobec tego, co Fed zrobi na kolejnym posiedzeniu FOMC i w przyszłości – pozwoliło na spekulacje o możliwym zaskoczeniu ze strony amerykańskiego banku centralnego. W efekcie, otoczenie GPW wybrało najłatwiejszy do grania scenariusz i schowało się w niskiej zmienności oraz skromnych zmianach indeksów. Rynek warszawski zdobył się na wyprzedzanie wydarzeń i od poranka szukał zwyżek, które owocowały 1-procentowym wzrostem WIG20. Finalnie gracze musieli jednak uznać prymat wydarzeń na świecie i po otwarciu luką indeks blue chipów stać było głównie na konsolidację po wysokim starcie. Z perspektywy technicznej sesja wpisała się w kilkudniową konsolidację graną przez WIG20 pod szczytem hossy i pod psychologiczną barierą 3900 pkt. Podtrzymanie dryfu rynku ułatwiał fakt, iż pierwsza połowa tygodnia miała być tylko przygrywką do drugiej połowy, która przyniesie nie tylko reakcje na efekty lipcowego posiedzenia FOMC, ale też spotkanie z wynikami kwartalnymi spółek Microsoft i Meta Platforms oraz Amazon i Apple, a więc znaczącej części koszyka Magnificent Seven. W praktyce, warto zakładać, iż już w czwartek rynek zostanie zmuszony do podjęcia próby zakończenia konsolidacji na wykresie WIG20 i ataku na 3900 pkt. lub spadku pod 3800 pkt.

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Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ

Wydział Analiz Rynkowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.