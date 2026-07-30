Jak wynika z komunikatu, bank pozyskał w II kwartale ponad 100 tys. nowych klientów indywidualnych, co oznacza najwyższy przyrost od sześciu lat. ING Bankowi Śląskiemu przybyło również 19 tys. klientów w segmencie korporacyjnym.

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„Przyrost liczby klientów pokazuje, że ING pozostaje jednym z najchętniej wybieranych banków na polskim rynku” – zaznaczył prezes ING Banku Śląskiego Michał Bolesławski, cytowany w komunikacie.

Bank podał, że w I półroczu 2026 roku jego zysk netto wyniósł 2,016 mld zł, tj. o 6 proc. mniej rok do roku, a spadek jest m.in. wynikiem podniesienia w 2025 roku stawki CIT dla banków z 19 do 30 proc. Zysk brutto wzrósł z kolei o 15 proc. do 3,216 mld zł.

Dochody banku wzrosły o 7 proc. do 6,275 mld zł, a koszty zwiększyły się o 6 proc. - do 2,382 mld zł. Wynik przed kosztami ryzyka wzrósł o 9 proc. do 3,893 mld zł. Wskaźnik kosztów w relacji do dochodów wyniósł 44,7 proc. w porównaniu do 45,4 proc. w ubiegłym roku. Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 14,93 proc. wobec 15,69 proc. w 2025 r.

Według przekazanych przez bank informacji, wzrost jego portfela kredytowego w I półroczu br. wyniósł 9 proc. rok do roku, a portfelu depozytów klientów - 16 proc. Wartość produktów inwestycyjnych wzrosła z kolei o 174 proc., co było efektem przejęcia ING TFI i pełnej konsolidacji tej spółki.

„Bardzo dobre wyniki osiągnęliśmy w obszarze kredytów hipotecznych. Wolumen nowych kredytów na cele mieszkaniowe wyniósł 5,8 mld zł, co oznacza wzrost o 19 proc. rok do roku i przełożyło się na udział rynkowy na poziomie 15,3 proc. Jednocześnie zrealizowaliśmy rekordową sprzedaż pożyczek gotówkowych, która osiągnęła niemal 2 mld zł i była wyższa o 15 proc. niż rok wcześniej” - wskazano w komunikacie.

Jak poinformował bank, wyraźnie wzrosła obsługiwana przez ING akcja kredytowa. „Wolumen kredytów wśród klientów strategicznych wzrósł o 12 proc. rok do roku. Spodziewamy się, że wraz z postępem tych inwestycji będzie rosła również aktywność firm z sektora MŚP oraz ich zapotrzebowanie na finansowanie” – wskazał Bolesławski.

Prezes ING Banku Śląskiego zwrócił również uwagę, że zysk netto banku za drugi kwartał, wyniósł 1,193 mld zł i był wyższy o 5 proc. rok do roku. „Na poziom wyniku wpływ miało przejęcie ING TFI i rozpoczęcie pełnej konsolidacji tej spółki – zauważył Bolesławski.

ING Bank Śląski obsługuje ponad 5,3 mln klientów detalicznych i korporacyjnych poprzez kanały cyfrowe i ogólnopolską sieć oddziałów. Na koniec 2025 depozyty klientów wynosiły 233 mld zł, a kredyty 181 mld zł, co pod tym względem plasuje ING Bank Śląski na trzeciej pozycji w Polsce.