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Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA – kluczowego wskaźnika zadłużenia rządu USA – wzrosła o ponad 3 punkty bazowe, osiągając poziom 4,659 proc.

Rentowność 2-letnich obligacji skarbowych, które lepiej odzwierciedlają krótkoterminową politykę stóp procentowych Rezerwy Federalnej, wzrosła o ponad 4 punkty bazowe do 4,304 proc. Rentowność 30-letnich obligacji skarbowych o dłuższym terminie zapadalności była wyższa o niecałe 2 punkty bazowe i wyniosła 5,15 proc.

Realne rentowności również dają sygnały ostrzegawcze, a rentowność 30-letnich obligacji skarbowych (TIPS) osiągnęła 2,95 proc., poziom ostatnio obserwowany w 2008 roku, odzwierciedlając wysokie koszty kapitału w obliczu rosnących deficytów budżetowych.

Wyprzedaż zniwelowała już cały wzrost z zeszłego tygodnia po opublikowaniu słabszego niż oczekiwano raportu inflacyjnego.

Utrzymanie się powyżej szczytu z 2023 roku wynoszącego 5,17 proc. spowodowałoby wzrost rentowności 30-letnich obligacji skarbowych USA w przedziale nieobserwowanym od prawie dwóch dekad.

Od 2023 roku, za każdym razem, gdy rentowność 30-letnich obligacji przekroczyła lub zbliżyła się do poziomu 5 proc., indeks S&P 500 odnotował spadek w ciągu kolejnego miesiąca.

Największy na świecie rynek obligacji wycenia sytuację, w której deficyt budżetowy USA, ceny ropy naftowej i inflacja pozostają wysokie, a obniżki stóp procentowych nie wchodzą w grę.

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Eskalacja bliskowschodniego konfliktu przedłuża wzrosty cen ropy

Centralne Dowództwo USA przeprowadziło w nocy 11. z rzędu rundę ataków na Iran. Wczesnym rankiem w środę sekretarz stanu Marco Rubio powiedział ministrom spraw zagranicznych ASEAN na spotkaniu na Filipinach, że Teheran „nie traktuje poważnie” rozmów pokojowych.

– Jeśli oni traktują poważnie, to my również. Jeśli nie, to zrobimy wszystko, co konieczne, aby chronić nasze interesy, a także interesy naszych sojuszników – dodał.

Najnowsza eskalacja przyczyniła się do przedłużenia wzrostów cen ropy naftowej, które w środę zamknęły się na poziomie około 3 proc. W ciągu ostatnich kilku tygodni inwestorzy w dużej mierze zignorowali rosnące ceny ropy, ponieważ sztuczna inteligencja stała się głównym motywem wzrostu gospodarczego i rynkowego.

– Utrzymanie tej równowagi może być trudniejsze, jeśli cena ropy Brent zbliży się do 100 dolarów i utrzyma się na tym poziomie, ponieważ wyższe koszty energii ponownie wywrą presję na inflację, rentowność obligacji i oczekiwania dotyczące polityki Rezerwy Federalnej – wyjaśniła Daniela Hathorn, starszy analityk rynkowy w Capital.com. Cena ropy Brent w środę oscylowała w okolicach 93 dolarów za baryłkę. – Nadchodzące sesje będą zatem sprawdzianem tego, czy silna pozycja zysków będzie w stanie nadal równoważyć pogarszającą się sytuację geopolityczną – dodała.

Rośnie prawdopodobieństwo podwyżki stóp Fed

Rosnące ceny ropy naftowej grożą jednak ponownym wzrostem inflacji, co może wpłynąć na Fed i skłonić go do zaostrzenia polityki w tym roku.

„Chociaż czerwcowy raport o wskaźniku CPI zmniejszył pilną potrzebę podwyżki stóp procentowych przez Fed, ocena szerszego obrazu inflacji sugeruje, że co najmniej jedna podwyżka stóp procentowych pozostaje scenariuszem bazowym na ten rok” – napisał zespół Yardeni Research.

A inwestorzy nadal oceniają perspektywy bardziej jastrzębiej polityki Rezerwy Federalnej.

– Prawdopodobieństwo podwyżki w lipcu wzrosło do 26 proc. do zamknięcia [we wtorek], co jest najwyższym wskaźnikiem od zeszłotygodniowego, zaskakującego spadku wskaźnika CPI w USA – napisał Jim Reid z Deutsche Bank. – Dzień przed publikacją CPI wynosiło 45 proc., a dzień później zaledwie 10 proc. – dodał.

Rynki pieniężne wyceniają obecnie 34-proc. prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych przez Fed w tym miesiącu, a także 78 proc. prawdopodobieństwo podwyżki o co najmniej ćwierć punktu procentowego we wrześniu, według narzędzia FedWatch firmy CME.

Inwestorzy będą również monitorować najnowszy raport S&P Global Flash U.S. PMI, który ma zostać opublikowany w piątek, a który mierzy kondycję ekonomiczną amerykańskich sektorów produkcji i usług.