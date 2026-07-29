To miały być dobre wyniki, ale aż tak dobrych to nikt się nie spodziewał. Firma XTB w II kwartale osiągnęła 492,2 mln zł zysku netto, podczas gdy oczekiwania analityków oscylowały w okolicach 400 mln zł. Mało tego: firma już po I półroczu przebiła poziom 1 mld zł zysku netto. Pod względem finansowym i operacyjnym dla spółki było to najlepsze półrocze w historii.

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Historyczny moment XTB. Miliard złotych zysku

– Przekroczenie poziomu 1 mld zł zysku netto to dla całego XTB historyczny moment, ale nie traktujemy go jako zwieńczenia naszych ambicji. To rezultat konsekwentnej realizacji strategii, której fundamentami są dotarcie do masowego klienta, rozwój oferty produktowej oraz budowa globalnej marki inwestycyjnej. Zaledwie dwa lata temu świętowaliśmy przekroczenie miliona klientów. Dziś jest ich już blisko trzy razy więcej. Ta skala pokazuje, jak duży potencjał nadal stoi przed XTB – mówi Omar Arnaout, prezes zarządu XTB. – Jesteśmy polską firmą i tutaj tworzymy naszą technologię. Wierzę, że dzięki naszym talentom możemy wyznaczać standardy europejskiego rynku inwestycyjnego i konsekwentnie budować jedną z najważniejszych globalnych marek finansowych. Nasze plany sięgają znacznie dalej niż obecne wyniki. Zamierzamy rozwijać XTB jako aplikację pierwszego wyboru dla osób, które chcą inwestować, oszczędzać i zarządzać swoimi finansami w jednym miejscu. Jesteśmy przekonani, że dalsza realizacja tej strategii pozwoli nam osiągać kolejne kamienie milowe – mówi Omar Arnaout, prezes XTB.

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Struktura przychodów XTB i rosnąca baza klientów

Rekordowy poziom osiągnęły skonsolidowane przychody operacyjne, które wyniosły niemal 2,09 mld zł, z czego ponad 992,6 mln zł przypadło na II kwartał. W ujęciu rok do roku skonsolidowane przychody operacyjne wzrosły o 79,7 proc. Największy udział w strukturze wyniku z tytułu operacji na instrumentach finansowych brutto miały w I półroczu 2026 roku kontrakty CFD oparte na towarach, odpowiadające za 75,3 proc. wyniku. Kontrakty CFD na indeksy stanowiły 13,9 proc. tego wyniku, natomiast kontrakty CFD na waluty, w tym kryptowaluty, odpowiadały za 5 proc. Istotnie wzrósł również wynik osiągnięty na pozostałych instrumentach finansowych (m.in. na akcjach i funduszach ETF). W pierwszym półroczu 2026 roku wyniósł on blisko 83 mln zł, co oznacza wzrost o 129,6 proc. r/r.

Cały czas rośnie także baza klientów XTB. Tych w II kwartale przybyło 333,3 tys., chociaż jest to nieco mniej niż w I kwartale (370 tys.). W całym I półroczu firma pozyskała 703 tys. nowych klientów. Oznacza to wzrost o 94,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Dynamiczne tempo akwizycji przełożyło się na zwiększenie całkowitej bazy klientów do ponad 2,9 mln na 28 lipca 2026 roku Rekordowa była także liczba aktywnych klientów, która w pierwszym półroczu zbliżyła się do 1,5 mln i wzrosła o 74,5 proc. r/r.

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Zmieniający się klient XTB

Wartość aktywów klientów zgromadzonych na rachunkach XTB na koniec czerwca 2026 roku przekroczyła 50,3 mld zł.

Największą część tej kwoty stanowiły akcje o wartości ponad 23,3 mld zł oraz fundusze ETF o wartości przeszło 20 mld zł. – Struktura aktywności naszych klientów wyraźnie się zmienia. Rozwijając kompleksową aplikację finansową, od początku kładliśmy duży nacisk na rozwiązania wspierające długoterminowe inwestowanie i odpowiedzialne zarządzanie finansami. Dziś obserwujemy bardzo wysoką dynamikę zainteresowania rachunkami emerytalnymi, akcjami i funduszami ETF. To dowód, że klienci coraz częściej postrzegają XTB jako miejsce do systematycznego budowania kapitału, a nie wyłącznie krótkoterminowej aktywności na rynku – mówi Omar Arnaout. – Uważam, że jesteśmy jeszcze bardzo daleko od naszego sufitu. Aktualne dane KDPW pokazują, że 80 proc. nowych inwestorów w Polsce wybiera XTB i jestem przekonany, że będziemy również pierwszym wyborem Polaków w przypadku rachunków OKI. Spodziewamy się, że w pierwszych miesiącach funkcjonowania tego produktu możemy przekroczyć nawet 1 mln kont tego typu– dodaje Omar Arnaout.

Nowości w XTB – to jeszcze nie koniec

W pierwszym półroczu 2026 roku XTB wprowadziło również szereg nowych produktów i funkcjonalności oczekiwanych przez inwestorów.

Spółka systematycznie rozszerza dostępność opcji kupna i sprzedaży na kolejne rynki. Obecnie mogą z nich korzystać klienci z Niemiec, Hiszpanii, Portugalii, Czech i Słowacji. Natomiast w Niemczech, Hiszpanii oraz na Słowacji udostępniona została nowa wersja Planów Inwestycyjnych. W aplikacji pojawiły się także trzy istotne funkcjonalności zwiększające elastyczność zarządzania portfelem.

Pierwszą z nich jest możliwość samodzielnego zarządzania pojedynczymi pozycjami. Klient może zdecydować, które konkretnie akcje lub ETF-y chce sprzedać, albo nadal korzystać z zasady FIFO. Drugą nowością są zaawansowane wykresy wprowadzone we współpracy z TradingView. Natomiast trzecią to wydłużone godziny handlu wybranymi europejskimi akcjami i ETF-ami. Obecnie niemal 1000 instrumentów notowanych na europejskich giełdach jest dostępnych dla inwestorów w godzinach od 7:30 do 22:00.

W pierwszym półroczu 2026 roku klienci zyskali dostęp do Awaryjnej Blokady Konta. Rozwiązanie umożliwia natychmiastowe zablokowanie dostępu do aplikacji jednym przyciskiem w przypadku zauważenia podejrzanej aktywności. Wprowadzona została również weryfikacja połączeń w czasie rzeczywistym.

XTB kontynuuje także prace nad udostępnieniem obrotu kryptowalutami na rynku spot. Produkt jest obecnie dostępny na Cyprze, a w III kwartale 2026 roku planowane jest jego wprowadzenie na kolejnych rynkach. W pierwszej kolejności rozwiązanie ma zostać udostępnione w regionie Ameryki Łacińskiej, a następnie na wybranych rynkach europejskich, pod warunkiem uzyskania wymaganych zgód regulacyjnych. Spółka pozostaje również zainteresowana uzyskaniem odpowiedniego zezwolenia i wprowadzeniem tej usługi w Polsce, jeżeli pozwolą na to obowiązujące regulacje.