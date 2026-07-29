Notowania Wikany podczas środowej sesji lekko zyskują na wartości. Przed południem za akcję trzeba zapłacić 9,05 zł po wzroście o 0,6 proc. Od maja na akcjach spółki przeważa popyt. A teraz dodatkowym paliwem do zwyżki może być zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji.
Wikana zaprosiła do składania ofert sprzedaży nie więcej niż 3 061 222 akcji własnych, stanowiących 16,2 proc. kapitału zakładowego, po cenie 10 zł za sztukę w terminie od 30 lipca do 14 sierpnia 2026 r. Przewidywany termin transakcji nabycia akcji to 19 sierpnia. Podmiotem pośredniczącym jest DM BOŚ.
Wiosną zarząd podjął uchwałę, w której rekomendował przeznaczenie całego zysku wypracowanego w roku 2025 na kapitał zapasowy, w związku z zamiarem przedstawienia walnemu zgromadzeniu projektu uchwały w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich dobrowolnego umorzenia.
W liście do akcjonariuszy, dołączonym do raportu rocznego, zarząd podkreśla, że już w zeszłym roku spółka podejmowała działania mające na celu zwiększenie wartości. Nabyła łącznie 1 062 178 akcji własnych po cenie 10 zł za akcję, przeznaczając na ten cel 10 621 780 zł. Ostatecznie 855 064 akcji zostało nabytych w celu umorzenia, co stanowiło alternatywną formę dystrybucji zysku.
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Wikana to deweloper działający w południowo-wschodniej Polsce. Od 1997 r. akcje spółki notowane są na warszawskiej giełdzie.
W 2025 r. grupa wypracowała 16 061 tys. zł zysku netto, przy 67 350 tys. zł przychodów z działalności operacyjnej. Przychody z działalności deweloperskiej wyniosły 61 487 tys. zł. W 2025 r. Wikana zawarła 221 umów deweloperskich i przedwstępnych, wobec 169 rok wcześniej, co – zdaniem zarządu – stanowi solidną podstawę dla przyszłych wyników finansowych.
Grupa podkreśla, że w niewielkim stopniu korzysta z zewnętrznego finansowania dłużnego, co zapewnia jej dużą elastyczność operacyjną oraz stabilność w zmieniających się warunkach rynkowych.
W raporcie za I kwartał 2026 r. spółka poinformowała, że na dzień 31 marca 2026 r. łączna kwota zobowiązań grupy przypadających do spłaty w ciągu najbliższych 12 miesięcy z wyłączeniem rezerw o charakterze krótkoterminowym, wynosiła 80 236 tys. zł. Składają się na tę pozycję przede wszystkim zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, obligacji, leasingu finansowego, zobowiązania handlowe oraz przychody przyszłych okresów. W ramach zobowiązań krótkoterminowych wynoszących 82 180 tys. zł, w praktyce spłacie podlegać będzie kwota 9 377 tys. zł, tj. pomniejszona o kwotę rezerw i przychodów przyszłych okresów, które zostaną ujawnione w przychodach ze sprzedaży mieszkań po podpisaniu aktów notarialnych przez klientów. Obecnie grupa przygotowuje się do rozpoczęcia realizacji kolejnych projektów deweloperskich zlokalizowanych w województwach lubelskim i podkarpackim.
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