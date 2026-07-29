Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są warunki skupu akcji Wikany.

Jak reaguje kurs.

Jakie plany na grupa.

Przed jakimi wyzwaniami stoją deweloperzy.

Notowania Wikany podczas środowej sesji lekko zyskują na wartości. Przed południem za akcję trzeba zapłacić 9,05 zł po wzroście o 0,6 proc. Od maja na akcjach spółki przeważa popyt. A teraz dodatkowym paliwem do zwyżki może być zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji.

Reklama Reklama

Jakie są warunki skupu akcji Wikany

Wikana zaprosiła do składania ofert sprzedaży nie więcej niż 3 061 222 akcji własnych, stanowiących 16,2 proc. kapitału zakładowego, po cenie 10 zł za sztukę w terminie od 30 lipca do 14 sierpnia 2026 r. Przewidywany termin transakcji nabycia akcji to 19 sierpnia. Podmiotem pośredniczącym jest DM BOŚ.

Wiosną zarząd podjął uchwałę, w której rekomendował przeznaczenie całego zysku wypracowanego w roku 2025 na kapitał zapasowy, w związku z zamiarem przedstawienia walnemu zgromadzeniu projektu uchwały w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich dobrowolnego umorzenia.

W liście do akcjonariuszy, dołączonym do raportu rocznego, zarząd podkreśla, że już w zeszłym roku spółka podejmowała działania mające na celu zwiększenie wartości. Nabyła łącznie 1 062 178 akcji własnych po cenie 10 zł za akcję, przeznaczając na ten cel 10 621 780 zł. Ostatecznie 855 064 akcji zostało nabytych w celu umorzenia, co stanowiło alternatywną formę dystrybucji zysku.

Jakie plany ma Wikana

Wikana to deweloper działający w południowo-wschodniej Polsce. Od 1997 r. akcje spółki notowane są na warszawskiej giełdzie.

W 2025 r. grupa wypracowała 16 061 tys. zł zysku netto, przy 67 350 tys. zł przychodów z działalności operacyjnej. Przychody z działalności deweloperskiej wyniosły 61 487 tys. zł. W 2025 r. Wikana zawarła 221 umów deweloperskich i przedwstępnych, wobec 169 rok wcześniej, co – zdaniem zarządu – stanowi solidną podstawę dla przyszłych wyników finansowych.

Grupa podkreśla, że w niewielkim stopniu korzysta z zewnętrznego finansowania dłużnego, co zapewnia jej dużą elastyczność operacyjną oraz stabilność w zmieniających się warunkach rynkowych.

W raporcie za I kwartał 2026 r. spółka poinformowała, że na dzień 31 marca 2026 r. łączna kwota zobowiązań grupy przypadających do spłaty w ciągu najbliższych 12 miesięcy z wyłączeniem rezerw o charakterze krótkoterminowym, wynosiła 80 236 tys. zł. Składają się na tę pozycję przede wszystkim zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, obligacji, leasingu finansowego, zobowiązania handlowe oraz przychody przyszłych okresów. W ramach zobowiązań krótkoterminowych wynoszących 82 180 tys. zł, w praktyce spłacie podlegać będzie kwota 9 377 tys. zł, tj. pomniejszona o kwotę rezerw i przychodów przyszłych okresów, które zostaną ujawnione w przychodach ze sprzedaży mieszkań po podpisaniu aktów notarialnych przez klientów. Obecnie grupa przygotowuje się do rozpoczęcia realizacji kolejnych projektów deweloperskich zlokalizowanych w województwach lubelskim i podkarpackim.