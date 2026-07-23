Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 23.07.2026

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych, dywidenda od KRKA, przetarg obligacji, dane o bezrobociu w czerwcu. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie.

