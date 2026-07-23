Kraj

KRKA – wypłata 9,10 euro dywidendy na akcję

PUŁAWY – NWZA w sprawie ustanowienia zabezpieczeń

RAFAMET – kontynuacja WZA z 30 czerwca

CREOTECH INSTRUMENTS – wprowadzenie do obrotu giełdowego 650 000 akcji serii M

KĘTY – wprowadzenie do obrotu giełdowego 1491 akcji serii L

MIN. FIN. – przetarg obligacji o wartości 8 – 15 mld zł

GUS – stopa bezrobocia w czerwcu

Świat

USA – tygodniowe wnioski o zasiłki dla bezrobotnych

Strefa euro – decyzja Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych

Wielka Brytania – wskaźnik zamówień według CBI w lipcu

Turcja – decyzja Banku Centralnego Republiki Turcji w sprawie stóp procentowych