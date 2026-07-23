KRKA – wypłata 9,10 euro dywidendy na akcję
PUŁAWY – NWZA w sprawie ustanowienia zabezpieczeń
RAFAMET – kontynuacja WZA z 30 czerwca
CREOTECH INSTRUMENTS – wprowadzenie do obrotu giełdowego 650 000 akcji serii M
KĘTY – wprowadzenie do obrotu giełdowego 1491 akcji serii L
MIN. FIN. – przetarg obligacji o wartości 8 – 15 mld zł
GUS – stopa bezrobocia w czerwcu
USA – tygodniowe wnioski o zasiłki dla bezrobotnych
Strefa euro – decyzja Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych
Wielka Brytania – wskaźnik zamówień według CBI w lipcu
Turcja – decyzja Banku Centralnego Republiki Turcji w sprawie stóp procentowych
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