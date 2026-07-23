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Ciepłownie z zyskiem, ale wyzwań jest więcej

Jak wynika z danych finansowych sektora ciepłowniczego opublikowanych w corocznym raporcie o ciepłownictwie Urzędu Regulacji Energetyki (URE) „Energetyka cieplna w liczbach - 2025”, poprzedni rok wskazuje na wyraźną poprawę rentowności branży. Dzieje się to głównie za sprawą stabilizacji kosztów zmiennych, w tym w szczególności wydatków na paliwo.

Publikacja: 23.07.2026 06:00

Ciepłownie z zyskiem, ale wyzwań jest więcej

Foto: Adobestock

Bartłomiej Sawicki

Koszty jednostkowe paliw kopalnych zużywanych w ciepłowniach zmniejszyły się w 2025 r. w porównaniu z tymi kosztami za 2024 r. Wśród kosztów zmiennych, obok paliw, na uwagę zasługują spadki w pozycjach „energia elektryczna” oraz „pozostałe koszty zmienne”. „Redukcja zmiennych kosztów operacyjnych, z 31,49 mld zł w 2023 r. do 25,57 mld zł w 2025 r., znakomicie przyczyniła się do poprawy rentowności. Koszt jednostkowy zmienny odniesiony do sprzedaży ogółem w ostatnich 3 latach kalendarzowych zmniejszył się w 2025 r. o 21 proc. w porównaniu z 2023 r. oraz o 10,3 proc. w porównaniu z tym kosztem jednostkowego w 2024 r.” – czytamy w raporcie URE.

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