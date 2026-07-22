Jak czytamy w komunikacie, nowo uruchomiony fundusz Opoka Foris w formie prawnej RAIF to pierwsze takie rozwiązanie na rynku. Fundusz zlokalizowany w Luksemburgu zarządzany jest wprost z Polski przy spełnieniu wymagań Komisji Nadzoru Finansowego. Opoka Foris oferuje inwestorom obsługę w języku polskim.

Reklama Reklama

– Nasi inwestujący regularnie sygnalizowali nam niezadowolenie z zagranicznych produktów, z którymi mieli do czynienia. Postanowiliśmy wypełnić tę lukę. Klient otrzymuje stabilność Luksemburga – czyli globalnego centrum funduszowego – ale obsługiwany jest bezpośrednio w języku polskim przez ten sam zaufany zespół z Polski. Innymi słowy, poprzez uruchomienie Opoka Foris przełamaliśmy barierę odległości i języka, oferując klientom unikalne narzędzie do ochrony własnych aktywów poza granicami kraju – podkreśla Tomasz Tarczyński, prezes Opoki TFI, cytowany w komunikacie.

– Za projektem Opoka Foris stoi ponad piętnaście lat naszych udokumentowanych rynkowych wyników. Udowadniamy, że potrafimy skutecznie pomnażać kapitał również w trudnym, niedźwiedzim otoczeniu. Wchodzimy obecnie w zaawansowaną, wymagającą fazę cyklu gospodarczego. Nasz nadrzędny przekaz dla inwestorów brzmi: realnie zarabiamy, a dzięki nowej strukturze zapewniamy najwyższy poziom geograficznego bezpieczeństwa – twierdzi Tarczyński.

Opoka TFI zarządza obecnie aktywami o wartości ponad 1,25 mld zł, a dynamika wzrostu aktywów w I półroczu przekroczyła 20 proc.