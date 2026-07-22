WIG20 zyskał 0,60 procent przy umocnieniu indeksu szerokiego rynku WIG o 0,38 procent. Aktywność na wszystkich spółkach zbliżyła się do 2,43 miliarda złotych, z czego blisko 2,06 miliarda złotych przypadło na WIG20. Przebieg notowań wskazuje, iż sesja została zagrana w kontekście impulsów wzrostowych z otoczenia i nie ma przypadku w tym, iż finałowa zwyżka WIG20 była tylko kosmetycznie różna od umocnienia niemieckiego DAX-a, który zyskał dziś 0,58 procent. Korelacja obejmowała też śródsesyjne odpowiedzi GPW na zachowanie otoczenia i przebieg intra WIG20 właściwie nie odbiega od przebiegu wspomnianego DAX-a. Z lokalnych zmiennych warto odnotować dobrą postawę spółek energetycznych, z których na plan pierwszy wybiły się wzrosty PGE o 7,37 procent oraz Tauronu o 3,65 procent. Po przeciwnej stronie grały banki. W WIG20 przecenił się komplet pięciu spółek bankowych, a indeks sektora WIG-Banki stracił dziś 0,88 procent. Spadki banków były równoważone przez wzrostami Dino o 1,61 procent, Pepco o 4,31 procent, KGHM o 2,63 procent oraz Orlenu o 1,82 procent. Z perspektywy technicznej sesja była kolejnym sukcesem byków. WIG20 wyznaczył nowy rekord hossy w rejonie 3891 pkt. i zamknął się ledwie 0,57 procent od psychologicznej bariery 3900 pkt. W przypadku WIG pojawiło się pierwsze w historii zamknięcie nad psychologicznym poziomem 145000 pkt. Patrząc tylko na WIG20 sesje można uznać za podejście w rejon 3900 pkt. i początek liczenia się podaży z popytem w rejonie ostatniego oporu, który grodzi bykom drogę do testowania 4000 pkt. Uwzględniając fakt, iż indeks szybuje w rejonach, dla których oporów technicznych trzeba szukać w odległej przeszłości, zasadnym wydaje się przyjęcie założenia, iż psychologiczny opór przynajmniej skonsoliduje WIG20, a może nawet sprowokuje podaż do kontry. Przystanek w rejonie 3900 pkt. nie będzie też zaskoczeniem, gdy uwzględni się fakt, w obecnym układzie sił opory psychologiczne pełnią rolę barier technicznych, ale nie ma wątpliwości, iż apetyty rynku lokują się już w rejonie 4000 pkt.
Adam Stańczak
Analityk DM BOŚ
Wydział Analiz Rynkowych
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
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