Polskie AGD pod ścianą. Import z Chin zmienia rynek

Europa jest największym rynkiem AGD na świecie, a od dekad to lokalni producenci odpowiadali za siłę sektora i jego innowacyjność. Teraz się to zmienia – w 2025 r. już za 44 proc. rynku odpowiadali azjatyccy producenci, po raz pierwszy notując wyższy udział w rynku niż europejskie firmy.

Sytuacja europejskich producentów robi się coraz trudniejsza, choć na rynku nie jest źle. Dane sprzedażowe za ostatnie 12 miesięcy do końca marca 2026 r. wskazują, że w tym okresie w ujęciu rocznym spadnie sprzedaż jedynie płyt kuchennych, a i tak jedynie o 1,1 proc. Za to w ujęciu wartościowym sytuacja jest odwrotna – spadki notują niemal wszystkie sektory, tracąc po kilka procent. Na plusie o 4,7 proc. są jedynie suszarki do ubrań.