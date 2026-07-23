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Polskie AGD pod ścianą. Import z Chin zmienia rynek

Azjatyccy producenci zdobyli większy udział w europejskim rynku AGD niż rodzime firmy. Ceny sprzętu w Polsce spadły. Branża ostrzega.

Publikacja: 23.07.2026 06:58

Polskie AGD pod ścianą. Import z Chin zmienia rynek

Foto: Adobe Stock

Piotr Mazurkiewicz

Europa jest największym rynkiem AGD na świecie, a od dekad to lokalni producenci odpowiadali za siłę sektora i jego innowacyjność. Teraz się to zmienia – w 2025 r. już za 44 proc. rynku odpowiadali azjatyccy producenci, po raz pierwszy notując wyższy udział w rynku niż europejskie firmy.

Sytuacja europejskich producentów robi się coraz trudniejsza, choć na rynku nie jest źle. Dane sprzedażowe za ostatnie 12 miesięcy do końca marca 2026 r. wskazują, że w tym okresie w ujęciu rocznym spadnie sprzedaż jedynie płyt kuchennych, a i tak jedynie o 1,1 proc. Za to w ujęciu wartościowym sytuacja jest odwrotna – spadki notują niemal wszystkie sektory, tracąc po kilka procent. Na plusie o 4,7 proc. są jedynie suszarki do ubrań.

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