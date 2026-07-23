Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów i usług w I połowie 2026 roku wyniosła 1,52 mln zł wobec 5,13 mln zł rok wcześniej, podano.

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"Przychody ze sprzedaży produktów i usług wyniosły 1,5 mln zł, na co główny wpływ miało dostarczenie 1 urządzenia Delta Printing System (DPS), 1 modułu Ultra-Precise Dispensing (UPD). W raportowanym okresie spółka kontynuowała także realizację pierwszego zamówienia na system ODRA, pozyskanego od klienta przemysłowego z Doliny Krzemowej w USA. Wartość zamówienia mieści się w zakresie 0,4–0,5 mln USD, a dostawa i rozpoznanie przychodu planowane są w IV kwartale 2026 roku" - skomentował zarząd spółki, cytowany w komunikacie.

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XTPL mocno rozbudowuje portfel projektów w Japonii i na Tajwanie

"W I półroczu 2026 roku XTPL istotnie rozwinął pipeline projektów przemysłowych. Spółka pozyskała pierwsze zamówienie na rozbudowany moduł UPD od partnera z Japonii, który zostanie zintegrowany z prototypową maszyną przemysłową i będzie wykorzystywany w obszarze advanced packaging. Dostawa modułu planowana jest na IV kwartał 2026 roku. Bezpośrednio po zakończeniu okresu sprawozdawczego spółka poinformowała również o pozyskaniu zamówienia na urządzenie DPS wraz z dedykowanym systemem laserowym od drugiego, niezależnego partnera z Japonii. Oba projekty potwierdzają replikowalność modelu komercyjnego XTPL oraz rosnące zainteresowanie technologią spółki w sektorze półprzewodników. Istotnym wydarzeniem było także zawarcie strategicznego partnerstwa z Manz Asia, w ramach którego partner zakupił urządzenie DPS przeznaczone do instalacji w swoim centrum badawczo-rozwojowym na Tajwanie. Centrum ma pełnić funkcję lokalnej platformy demonstracyjnej i ewaluacyjnej dla technologii XTPL, wspierając rozwój współpracy z klientami z sektora półprzewodników i obszaru advanced packaging. Partnerstwo obejmuje również rozwój dystrybucji rozwiązań XTPL na Tajwanie i w Indiach, współdzielenie bazy potencjalnych klientów oraz możliwość przyszłej integracji technologii UPD z maszynami przemysłowymi Manz Asia" - czytamy dalej.

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Spółka dysponuje 15,5 mln zł gotówki na dalszy rozwój

Stan środków pieniężnych na koniec czerwca 2026 roku wyniósł 15,5 mln zł, na co istotny wpływ miały środki z zakończonej w I kwartale emisji akcji, w ramach której spółka pozyskała od inwestorów 19,5 mln zł brutto. Środki te wpłynęły na rachunek spółki w kwietniu 2026 roku. W raportowanym okresie XTPL podpisał również umowę z NCBR na dofinansowanie projektu kwotą do 10,1 mln zł oraz otrzymał pierwszą zaliczkę w wysokości blisko 1,1 mln zł. Pozyskane finansowanie zapewnia stabilne podstawy do realizacji strategii na lata 2026–2028. Równolegle spółka analizuje możliwość pozyskania dodatkowego finansowania dłużnego oraz kapitału od inwestora strategicznego, co może dodatkowo wesprzeć realizację projektów o najwyższym potencjale komercyjnym, zakończono w materiale.

XTPL rozwija i komercjalizuje na światowym rynku addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym GPW w 2019 r.