Pierwsze półrocze na rynku transakcji kapitałowych na GPW miało dwa oblicza. Z jednej strony mieliśmy prawdziwy wysyp ABB i SPO. Ich łączna wartość wyniosła 15,9 mld zł. Kontrastowało to z wciąż stosunkowo niewielką aktywnością na rynku IPO. Tutaj wartość przeprowadzonych ofert wyniosła ledwie 1,7 mld zł. Eksperci wciąż czekają na prawdziwe przebudzenie rynku IPO. Dobra wiadomość jest taka, że na horyzoncie pojawił się nowy potencjalny debiut.

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Jak dowiedział się „Parkiet”, opcję wejścia na giełdę rozważa kosmetyczna spółka Bielenda. Mówiąc precyzyjniej, opcję tę rozpatruje fundusz Innova Capital, który w 2021 r. wszedł do jej akcjonariatu. Według informacji na stronie funduszu, posiada on 51 proc. udziałów w firmie. Jak wynika z naszych informacji, proces jest wciąż na stosunkowo wczesnym etapie. Wybrany jednak został pośrednik, który miałby odpowiadać za IPO. Mowa o Wood & Company, firmie, która sonduje rynek pod kątem ewentualnego zainteresowania spółką kosmetyczną. Na razie trudno mówić o szczegółach związanych z IPO. Pierwsze doniesienia mówią, że celem może być uzyskanie wyceny rynkowej na poziomie zbliżonym do 2 mld zł, chociaż nasi rozmówcy zastrzegają, że jest to ambitny plan i dużo się jeszcze może zmienić. Z ustaleń „Parkietu” wynika, że w grę wchodzi przede wszystkim ustalenie formy sprzedaży istniejących akcji.

Co na to sami zainteresowani? Innova Capital nie chciała komentować naszych informacji. Sama Bielenda nie odpowiedziała na pytania.

Bielenda istnieje od 1990 r. Oferta firmy obejmuje kilkaset produktów z kilkudziesięciu kategorii pielęgnacyjnych. Są one dostępne w Polsce oraz w niemal 60 krajach świata, na pięciu kontynentach. Firma posiada własne laboratoria badawczo-rozwojowe oraz nowoczesne fabryki. Wejście do akcjonariatu Innovy Capital przyspieszyło rozwój spółki m.in. na podstawie przejęć. W ostatnich latach przejęte zostały takie marki, jak chociażby Dermica, Soraya, Tołpa czy też Miya Cosmetics. W 2024 r. (ostatnie dostępne dane) grupa Bielenda miała 432,7 mln zł przychodów i 46,3 mln zł zysku netto. Rok wcześniej było to odpowiednio 294,2 mln zł i 24 mln zł.

Debiut giełdowy jest jedną z opcji, ale wciąż nie jest przesądzone, że Bielenda faktycznie trafi na warszawską giełdę. Doświadczenie ostatnich miesięcy też pokazuje, że Innova Capital nie zamyka się na żadne rozwiązanie. Najlepszym tego przykładem jest firma Oshee. Przez długi czas też była mocnym kandydatem na giełdę. Ostatecznie Innova postanowiła sprzedać firmę na rzecz międzynarodowego funduszu Mid Europa Partners.

Warto także przypomnieć, że jeszcze jakiś czas temu do debiutu giełdowego szykowała się Dr Irena Eris, czyli firma działająca w tej samej branży co Bielenda. Oferta w 2023 r. nie doszła jednak do skutku, a z nieoficjalnych informacji wynika, że powodem były duże rozbieżności cenowe między sprzedającymi a inwestorami.

W 2025 r. pojawiły się informacje, że firma całkowicie porzuciła plan wejścia na giełdę. Trzeba oczywiście mieć na uwadze, że nasz rynek przeżywa hossę, co teoretycznie ułatwia walkę o lepsze wyceny także w IPO. Ale trzeba pamiętać, że rynek też jest selektywny i mocną uwagę przywiązuje przede wszystkim do perspektyw wzrostu biznesu.

Mówiąc zaś o potencjalnych debiutach giełdowych, na pierwszy plan wysuwa się przede wszystkim Ponar Wadowice. Według naszych informacji to właśnie ta firma jest obecnie najbliżej IPO. Mogłoby się rozpocząć nawet po wakacjach.

Oczywiście wszyscy cały czas czekają na wisienkę na torcie, czyli WB Electronics. W czerwcu Mikołaj Raczyński z PFR (fundusz jest jednym z udziałowców firmy) wskazywał jednak w rozmowie z „Parkietem”, że jeśli faktycznie dojdzie do oferty, to trzeba się jej spodziewać raczej w przyszłym roku. Potencjalnemu IPO miałaby towarzyszyć emisja akcji spółki.