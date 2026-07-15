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Rosnące zwroty z tytułu ceł prezydenta Donalda Trumpa, po tym jak zostały one uznane za nielegalne, zwiększyły czerwcowy deficyt budżetu federalnego do 120 mld USD, poinformował Departament Skarbu USA. Stanowi to zdecydowane odwrócenie trendu w stosunku do 27 mld USD nadwyżki z czerwca 2025 roku, którą administracja przedstawiała jako dowód skuteczności ceł.

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Departament Skarbu odnotował wpływy brutto z ceł w wysokości 23,6 mld USD, ale zwroty w wysokości 49,2 mld USD, co spowodowało odpływ netto w wysokości 25,6 mld USD.

71 mld USD zwrotu za cła

Zwroty zaczęły być realizowane w maju, po tym jak Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych w lutym uznał najszersze i najgłębsze globalne cła Trumpa za nielegalne na mocy ustawy o międzynarodowych nadzwyczajnych uprawnieniach gospodarczych. Czerwcowe zwroty były ponad dwukrotnie wyższe niż 22 mld USD zwrócone w maju, co spowodowało niewielki odpływ 42 mln USD.

W czerwcu 2025 roku, gdy cła wciąż rosły, Departament Skarbu odnotował wpływy netto z ceł w wysokości 26,6 mld USD, przekraczając po raz pierwszy w roku fiskalnym 100 mld USD. Wówczas sekretarz skarbu USA Scott Bessent stwierdził, że wyniki budżetowe pokazują, że Stany Zjednoczone „zbierają owoce” programu taryfowego Trumpa.

Program ten jest niestabilny, ponieważ tymczasowe 10-proc. cło globalne ma wygasnąć 24 lipca, a administracja przygotowuje nowe obowiązki w związku z tym, co uważa za luźne egzekwowanie przepisów antypracowniczych i nadwyżkę mocy produkcyjnych w przemyśle.

Sędzia federalny ostrzegł, że odwołanie się rządu od jego nakazu zwrotu wszystkich nielegalnych ceł opóźniało płatności. Zwroty za maj i czerwiec stanowią około 71 mld USD, czyli 42 proc. z 166 mld USD ceł opartych na ustawie IEEPA, pobranych przez Agencję ds. Ochrony Celnej i Granic, które podlegały zwrotowi.

Po dziewięciu miesiącach deficyt wzrósł do 1,367 bln USD

Zwroty ceł za czerwiec obniżyły całkowite wpływy o 31 mld USD, czyli o 6 proc., do 496 mld USD w porównaniu z czerwcem 2025 roku. Miesiąc ten jest zazwyczaj okresem o znacznych przychodach ze względu na kwartalne terminy płatności podatków.

Wydatki w czerwcu wyniosły 616 mld USD, co stanowi wzrost o 117 mld USD, czyli 23 proc., w porównaniu z kwotą całkowitą zgłoszoną w czerwcu 2025 roku. Ministerstwo Finansów poinformowało jednak, że wydatki w czerwcu 2025 roku zostały zmniejszone o 97 mld USD z powodu przesunięć w kalendarzu wypłat świadczeń.

Po skorygowaniu, deficyt w czerwcu wzrósł o 53 mld USD, czyli o 79 proc., w porównaniu z deficytem skorygowanym w roku poprzednim w wysokości 67 mld USD. Nakłady brutto Skarbu Państwa na odsetki od długu publicznego wzrosły w czerwcu o 41 mld USD, czyli o 28 proc., do 185 mld USD, ale kwota ta została częściowo zrekompensowana wzrostem odsetek otrzymanych przez federalne fundusze powiernicze o 10 mld USD, czyli o 17 proc., do 70 mld USD.

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku fiskalnego 2026 deficyt wzrósł o 29 mld USD, czyli o 2 proc., do 1,367 biliona dolarów. Wpływy w tym okresie wzrosły o 143 mld USD, czyli o 4 proc., do 4,151 bln USD, a wydatki o 172 mld USD, czyli o 3 proc., do 5,518 bln USD. Skumulowany deficyt w roku fiskalnym 2026 był o 29 mld USD (2 proc.) wyższy niż skumulowany deficyt w roku fiskalnym 2025 w wysokości 1,3 bln USD. Zmiana ta była efektem netto wyższych wpływów o 143 mld USD i wzrostu wydatków o 172 mld USD.

Wpływy celne od początku roku fiskalnego, po zwrocie, wyniosły łącznie 163 mld USD, w porównaniu ze 108 mld USD w analogicznym okresie roku fiskalnego 2025.

Dług publiczny wzrósł i będzie rósł dalej

Na koniec czerwca 2026 r. dług federalny w posiadaniu społeczeństwa wynosił łącznie 31,7 bln USD. Było to o 2,7 bln USD więcej niż 29,0 bln USD na koniec czerwca 2025 r.

Jak podkreśla Departament Skarbu USA, od maja 2019 r. – zanim realnie zmaterializowały się skutki fiskalne pandemii COVID-19 – dług publiczny prawie się podwoił i przewiduje się, że będzie nadal rósł zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej.