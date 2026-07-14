Bank pod koniec czerwca przekazał, że po zakończeniu migracji działalności detalicznej Citi Handlowego, rozpoczyna kolejny etap integracji i jego elementem będą zwolnienia grupowe.

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VeloBank podał we wtorek, że proces ten objąć ma zarówno pracowników, którzy dołączyli z Citi Handlowego, jak i pracowników VeloBanku i jest elementem budowy docelowej struktury organizacyjnej po zakończonej integracji obu organizacji.

Czytaj więcej Banki VeloBank szykuje zwolnienia grupowe po przejęciu detalu Citi – To trudny, ale konieczny krok – komentuje Adam Marciniak, prezes VeloBanku. Skala redukcji etatów będzie znana po zakończeniu rozmów ze związkami...

VeloBank bez porozumienia ze związkami

Bank poinformował, że zakończył proces konsultacji ze związkami zawodowymi, ale nie udało się wypracować porozumienia.

Warunkową umowę zakupu części detalicznej Citi Handlowego podpisano pod koniec maja 2025 r. VeloBank przejął wszystkich klientów detalicznych oraz ok. 1,6 tys. pracowników Citi Handlowego.

VeloBank powstał w wyniku przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku, a następnie został sprzedany. Głównym udziałowcem VeloBanku jest amerykański Fundusz Cerberus, który ma 80,2 proc. udziałów, po 9,9 proc. mają Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju i Międzynarodowa Korporacja Finansowa.