We wtorek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że otrzymał wniosek o wyrażenie zgody na koncentracje od Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) oraz Innovate PL.

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Planowana koncentracja ma polegać na utworzeniu przez te spółki wspólnego przedsiębiorcy. Będzie to - zgodnie z informacją - tzw. fundusz funduszy (FoF), czyli fundusz inwestycyjny, który zamiast inwestycji w np. akcje czy obligacje, lokuje kapitał w jednostkach uczestnictwa lub certyfikatach innych funduszy inwestycyjnych.

Bank Gospodarstwa Krajowego to polski bank rozwoju, który wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Realizuje strategiczne projekty infrastrukturalne, wspiera innowacje oraz rozwój polskich przedsiębiorstw w kraju i zagranicą.

Polski Fundusz Rozwoju wspiera zrównoważony rozwój gospodarczy Polski, przez oferowanie kompleksowych rozwiązań finansowych. Działalność funduszu opiera się na kilku obszarach, takich jak: inwestycje, rozwój innowacji, zrównoważona transformacja, analiza rynku oraz rozwój rynku kapitałowego.

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą instytucją finansową w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Na czele Grupy stoi PZU – spółka giełdowa. W skład Grupy wchodzą m.in.: PZU Życie, Link4 TU, TUW PZUW, Alior Bank, Bank Pekao. Grupa zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla ok. 22 mln klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa w PZU ma ok. 34,2 proc. akcji.

Innovate Poland to inicjatywa, która ma wspierać pozyskiwanie nowego kapitału na inwestycje w innowacyjne firmy. Zaangażowane w projekt instytucje, czyli BGK, PFR, PZU oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny, zapewniły na ten cel 4 mld zł. Resort finansów objął program patronatem.