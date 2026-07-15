Z tego artykułu dowiesz się: Jakie czynniki wyhamowały chińską gospodarkę i co osłabiło jej tradycyjne motory wzrostu.

Na czym polega nierównowaga Państwa Środka, gdzie boom na AI napędza eksport, a popyt wewnętrzny słabnie.

W jaki sposób rekordowy eksport, będący jasnym punktem gospodarki, zwiększa ryzyko konfliktu handlowego z UE.

Dlaczego ekonomiści są podzieleni w ocenie, czy Pekin zdecyduje się na znaczącą interwencję stymulacyjną.

PKB Chin powiększył się w drugim kwartale o 4,3 proc. rok do roku, po zwyżce o 5 proc. w pierwszych trzech miesiącach roku. Średnio prognozowano jego zwyżkę o 4,5 proc. Tempo wzrostu gospodarczego okazało się najsłabsze od czwartego kwartału 2022 r. Był on też poniżej całorocznego celu Pekinu, wynoszącego 4,5–5 proc. (który jest najmniej ambitnym celem od dekad).

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Co wpłynęło na chiński wzrost PKB?

Miejskie inwestycje w środki trwałe, obejmujące sektor nieruchomości i projekty infrastrukturalne, spadły o 5,7 proc. w pierwszych sześciu miesiącach roku w porównaniu z takim samym okresem 2025 roku. Był to wynik gorszy od oczekiwań. Prognoza Reutera mówiła wcześniej o spadku o 4,9 proc. Przedłużający się kryzys na rynku nieruchomości oraz zaostrzone ograniczenia w zakresie zadłużania się władz lokalnych osłabiły jednego z tradycyjnych motorów chińskiego wzrostu.

Z danych opublikowanych w środę wynika również, że w czerwcu sprzedaż detaliczna w Chinach wzrosła o 1 proc., odbijając się od spadku o 0,6 proc. w poprzednim miesiącu i przebijając prognozy ekonomistów, którzy spodziewali się spadku o 0,1 proc. (Sprzedaż detaliczna w maju zanotowała pierwszy miesięczny spadek od końca 2022 roku, co było efektem słabego popytu i głębokich obniżek cen przez sprzedawców.) Produkcja przemysłowa wzrosła w czerwcu o 5,3 proc. rok do roku – lepiej niż oczekiwano (prognoza: 4,7 proc.) i przyspieszyła w porównaniu z wzrostem o 4,5 proc. w maju.

Oficjalna stopa bezrobocia w miastach (nie uwzględniająca osób wyjeżdżających do obszarów wiejskich) utrzymała się na poziomie 5 proc. w czerwcu. „Odzwierciedlając dwubiegowy wzrost na rynku pracy, pracownicy firm generujących przychody z zagranicy byli bardziej optymistyczni co do perspektyw zatrudnienia niż osoby pracujące w firmach nastawionych na rynek krajowy” – wynika z analizy Morgan Stanley. Obniżki wynagrodzeń pozostają największym zmartwieniem gospodarstw domowych – szacuje bank – co obniży wzrost dochodów w ciągu najbliższych 12 miesięcy do około 5 proc.

Eksport pozostaje jasnym punktem w gospodarce, gdyż globalne inwestycje w sztuczną inteligencję pomagają zrównoważyć negatywne skutki konfliktu na Bliskim Wschodzie. Wzrost eksportu w czerwcu przebił oczekiwania, notując najsilniejszy wzrost od końca 2021 roku, napędzany popytem na chipy, komputery i części oraz sprzęt energetyczny. Sięgnął on aż 27 proc. rok do roku i rekordowego poziomu 412,39 mld USD.

Siła eksportu nadweręża jednak relacje z partnerami handlowymi. – Nadwyżka handlowa Chin z Unią Europejską wzrosła o 24 proc. w pierwszej połowie roku. Pomimo trzymiesięcznego zawieszenia broni handlowej, rosnąca nadwyżka utrzymuje na podwyższonym poziomie ryzyko konfliktu handlowego Chiny–UE – podał Larry Hu, główny ekonomista Chin w Macquarie.

Czy dojdzie do stymulacji gospodarki chińskiej?

Chińska gospodarka boryka się z pogłębiającą się nierównowagą między podażą a popytem. Silna produkcja przemysłowa i eksport związany z globalnym boomem inwestycyjnym w sztuczną inteligencję nadal napędzają wzrost gospodarczy, podczas gdy konsumpcja i inwestycje prywatne słabną w obliczu przedłużającego się kryzysu na rynku nieruchomości i zmiennych cen energii. Chińskie Narodowe Biuro Statystyczne zwróciło uwagę na „ostry” brak równowagi między nadwyżką podaży a słabym popytem i wezwało decydentów do zintensyfikowania „działań kontr- i międzycyklicznych”.

Ekonomiści są podzieleni co do tego, czy spowolnienie zmusi Pekin do zdecydowanego działania stymulacyjnego.

– Skala wycofania się z inwestycji jest bezprecedensowa – powiedział Li Daokui, profesor ekonomii na Uniwersytecie Tsinghua. Były doradca chińskiego banku centralnego, występując na seminarium makroekonomicznym na początku tego tygodnia, wezwał do znaczącego zwiększenia pożyczek rządowych i podwojenia planowanej na ten rok emisji nowego długu powyżej 12 bilionów juanów (1,7 bln USD).

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Zhiwei Zhang, prezes i główny ekonomista Pinpoint Asset Management, uważa, że słabszy wzrost PKB prawdopodobnie nie doprowadzi do znaczącej zmiany polityki w najbliższych miesiącach, ponieważ mocny pierwszy kwartał i odporny eksport utrzymują roczny cel w zasięgu.

– Lepsza od oczekiwań sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa dadzą decydentom „więcej pola manewru” w zakresie stymulacji w najbliższym terminie – wskazuje natomiast David Chao, globalny strateg rynkowy w Invesco.

- Wyraźne spowolnienie oficjalnego wzrostu PKB zbliża go do China Activity Proxy (CAP) – naszego wewnętrznego wskaźnika alternatywnego. CAP wskazuje, że wzrost był ostatnio w miarę stabilny, ale na niższym poziomie około 3,0 proc. Spowolnienie oficjalnego PKB może więc mieć mniej wspólnego z niedawną zmianą warunków, a więcej z faktem, że cel wzrostu na poziomie 4,5–5,0 proc. przyjęty w marcu na sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych dał władzom więcej przestrzeni do uznania rzeczywistości. Jeśli tak jest, dane o PKB nie powinny być interpretowane jako sygnał, że gospodarka nagle gwałtownie zwalnia. Dane za czerwiec również dają pewne zapewnienie – poprawa we wszystkich wskaźnikach – zwraca uwagę Julian Evans-Pritchard, ekonomista z firmy badawczej Capital Economics. Jego zdaniem, chińskie władze są skłonne dopuścić do tego, by wzrost gospodarczy w tym roku był bliski dolnej granicy wyznaczonego celu. – W związku z tym obniżamy naszą prognozę oficjalnego wzrostu PKB do 4,6 proc. Nadal jednak uważamy, że w praktyce wzrost nieco przyspieszy i oczekujemy, że CAP wzrośnie o 3,4 proc. w tym roku (w porównaniu z 3,1 proc. w 2025 roku).