Zgodnie z informacją podaną przez Komisję Europejską, zgłoszona transakcja dotyczy francuskiego Orange, APG Asset Management kontrolowanego przez Stichting Pensioenfonds ABP (Holandia) oraz Nexera Holdingu. Sprzedający to Infracapital, fundusz należący do brytyjskiego Prudentialu.
W zgłoszeniu nie pojawiła się nazwa notowanego w Warszawie Orange Polska, choć to właśnie ten telekom wspólnie z APG ogłosił zamiar przejęcia Nexery w grudniu ubiegłego roku. Czy to oznacza zmianę formuły transakcji, w której przedsiębiorstwo wyceniono razem z długiem na 1,5 mld zł?
Według wyjaśnień Wojciecha Jabczyńskiego, rzecznika Orange Polska – nie. Zgłoszenia do KE dokonuje podmiot dominujący (w tym wypadku Orange), niezależnie od tego, że transakcja będzie realizowana przez spółkę z grupy (Orange Polska). Zatem nic się nie zmienia, jeśli chodzi o kupujących – przekazał nam Jabczyński.
Ogłoszona w grudniu ub.r. wstępna umowa przewidywała, że Orange Polska i APG przejmą po 50 proc. udziałów Nexery, a z czasem wniosą ją do wcześniej założonego joint venture – Światłowód Inwestycje.
Informowano również, że partnerzy rozpoczną rozmowy z bankami finansującymi Nexerę odnośnie do „potencjalnego pozostawienia istniejącego zadłużenia w spółce, mając na uwadze, że zobowiązali się do spłaty zadłużenia”.
Według sprawozdania rocznego złożonego w Krajowym Rejestrze Sądowym Nexera Holding w 2025 r. wypracowała ogółem 176,5 mln zł skonsolidowanego przychodu, z czego 152 mln zł ze sprzedaży. Rok wcześniej było to 137,9 mln zł oraz 120,6 mln zł. Strata netto grupy została zmniejszona z blisko 200 mln zł do 159 mln zł.
Według zarządu, któremu przewodzi Jacek Wiśniewski, strata była zgodna z planem. „Zgodnie z planem działalność grupy stanie się rentowna w kolejnych latach: po zakończeniu procesu budowy i integracji sieci oraz osiągnięciu odpowiedniego poziomu saturacji sprzedanych usług operatorom korzystającym” – czytamy w raporcie.
Podano w nim także, że z powodu opóźnień w budowie sieci wspieranej z programu Polska Cyfrowa, nasycenie sieci jest mniejsze niż planowano. W związku ze stratami spółki zależne Nexery Holdingu wymagały decyzji właścicielskiej o kontynuowaniu działalności – poinformowano także w raporcie.
Źródłem finansowania Nexery Holdingu są w dużej mierze pożyczki od głównego udziałowca (1,34 mld zł na koniec grudnia) oraz kredyt bankowy (1 mld zł). Koszty finansowe grupy w ub.r. przekroczyły 190 mln zł.
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