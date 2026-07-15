Zgodnie z informacją podaną przez Komisję Europejską, zgłoszona transakcja dotyczy francuskiego Orange, APG Asset Management kontrolowanego przez Stichting Pensioenfonds ABP (Holandia) oraz Nexera Holdingu. Sprzedający to Infracapital, fundusz należący do brytyjskiego Prudentialu.

Reklama Reklama

W zgłoszeniu nie pojawiła się nazwa notowanego w Warszawie Orange Polska, choć to właśnie ten telekom wspólnie z APG ogłosił zamiar przejęcia Nexery w grudniu ubiegłego roku. Czy to oznacza zmianę formuły transakcji, w której przedsiębiorstwo wyceniono razem z długiem na 1,5 mld zł?

Według wyjaśnień Wojciecha Jabczyńskiego, rzecznika Orange Polska – nie. Zgłoszenia do KE dokonuje podmiot dominujący (w tym wypadku Orange), niezależnie od tego, że transakcja będzie realizowana przez spółkę z grupy (Orange Polska). Zatem nic się nie zmienia, jeśli chodzi o kupujących – przekazał nam Jabczyński.

Ogłoszona w grudniu ub.r. wstępna umowa przewidywała, że Orange Polska i APG przejmą po 50 proc. udziałów Nexery, a z czasem wniosą ją do wcześniej założonego joint venture – Światłowód Inwestycje.

Informowano również, że partnerzy rozpoczną rozmowy z bankami finansującymi Nexerę odnośnie do „potencjalnego pozostawienia istniejącego zadłużenia w spółce, mając na uwadze, że zobowiązali się do spłaty zadłużenia”.

Według sprawozdania rocznego złożonego w Krajowym Rejestrze Sądowym Nexera Holding w 2025 r. wypracowała ogółem 176,5 mln zł skonsolidowanego przychodu, z czego 152 mln zł ze sprzedaży. Rok wcześniej było to 137,9 mln zł oraz 120,6 mln zł. Strata netto grupy została zmniejszona z blisko 200 mln zł do 159 mln zł.

Według zarządu, któremu przewodzi Jacek Wiśniewski, strata była zgodna z planem. „Zgodnie z planem działalność grupy stanie się rentowna w kolejnych latach: po zakończeniu procesu budowy i integracji sieci oraz osiągnięciu odpowiedniego poziomu saturacji sprzedanych usług operatorom korzystającym” – czytamy w raporcie.

Podano w nim także, że z powodu opóźnień w budowie sieci wspieranej z programu Polska Cyfrowa, nasycenie sieci jest mniejsze niż planowano. W związku ze stratami spółki zależne Nexery Holdingu wymagały decyzji właścicielskiej o kontynuowaniu działalności – poinformowano także w raporcie.

Źródłem finansowania Nexery Holdingu są w dużej mierze pożyczki od głównego udziałowca (1,34 mld zł na koniec grudnia) oraz kredyt bankowy (1 mld zł). Koszty finansowe grupy w ub.r. przekroczyły 190 mln zł.