Z tego artykułu dowiesz się: Jak jedna prognoza zysków wywołała gwałtowną wyprzedaż na rynku pamięci dla AI.

Dlaczego na koreańskiej giełdzie doszło do wstrzymania handlu i co to oznacza dla inwestorów.

Jak obawy o bańkę inwestycyjną w sektorze AI wpływają na decyzje globalnego kapitału.

Jakie czynniki makroekonomiczne i dane zdecydują o krótkoterminowej przyszłości branży.

Rynki akcji w Japonii i Korei Południowej odnotowały we wtorek odbicie w kształcie litery V. Nikkei 225 i KOSPI zamknęły się odpowiednio na plusie 0,74 proc. i 0,73 proc., napędzane wzrostami akcji półprzewodników i spółek technologicznych. Pomimo intensywnej wyprzedaży w ciągu dnia, napędzanej napięciami geopolitycznymi i zmiennością na rynku amerykańskim, warunki wyprzedania wywołały intensywne polowanie na okazje. Chociaż ten wzrost odzwierciedla wsparcie techniczne, korekta pozostaje niepewna. Inwestorzy powinni spodziewać się dalszej zmienności w ciągu najbliższych 48 godzin, ponieważ rynek rozważa zbliżające się wyniki ASML, dane o wskaźniku CPI w USA, które mogą określić krótkoterminowy kierunek globalnych indeksów.

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- W poniedziałek rynek przeżył prawdziwy chipmagedon. Akcje producentów pamięci wykorzystywanych przez sztuczną inteligencję gwałtownie taniały. SK Hynix stracił ponad 15 proc., a Samsung Electronics blisko 11 proc. W ciągu jednej sesji niemal całkowicie wyparował również entuzjazm, który pojawił się po piątkowym debiucie SK Hynix na Nasdaq – komentuje Paweł Majtkowski, analityk eToro. Wyprzedaż szybko objęła także amerykański sektor pamięci. Akcje SanDisk spadały o prawie 13 proc., a Microna i Western Digital o ponad 4 proc. Skala przeceny była tak duża, że koreański indeks KOSPI spadł o około 9 proc., powodując czasowe wstrzymanie handlu. – We wtorek rano spadki zostały zatrzymane, SK Hynix i Samsung rosły na giełdzie w Korei o około 3,5 proc. – zauważa analityk.

Słaba prognoza zysków SK Hynix uderzyła w rynek

Akcje spółek zajmujących się pamięciami i pamięciami masowymi gwałtownie spadały, ponieważ słaba prognoza zysków południowokoreańskiej firmy SK Hynix za drugi kwartał wstrząsnęła rynkiem pamięci dla sztucznej inteligencji. Spadały też akcje Micron Technology, SanDisk i Western Digital. Te ruchy nastąpiły po historycznych wzrostach. Akcje Micron wzrosły o 243 proc. od początku roku do piątkowego zamknięcia, akcje SanDisk wzrosły o 707 proc., a akcje Western Digital o 238 proc. Poniedziałkowe spadki ograniczyły jedynie niewielką część tych wzrostów.

Informacje na temat relacji USA–Iran i trwająca debata na temat zwrotu z inwestycji w AI stanowią tło dla tych spadków akcji. Jednak konkretne wydarzenia związane z SK Hynix szczególnie mocno uderzają w akcje spółek pamięci/pamięci masowych. Impuls nadszedł z Seulu. Południowokoreański dom maklerski KIS opublikował prognozę zysku SK Hynix za II kwartał, która była o 8 proc. niższa od konsensusu, powołując się na wolniejsze niż oczekiwano dostawy pamięci HBM4 (o dużej przepustowości) i duże uzależnienie od kontraktów HBM. To zakłóciło fundamentalną tezę wzrostową dla całego sektora pamięci.

Akcje SK Hynix spadły w Azji o 15 proc., co stanowi największy jednodniowy spadek w historii, będąc zaskakującym odwróceniem trendu po silnym debiucie na amerykańskiej giełdzie Nasdaq w piątek. Samsung spadł w tym samym tempie, a indeks KOSPI spadł o 9 proc., co spowodowało 20-minutowe wstrzymanie handlu.

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Zagraniczni inwestorzy sprzedają koreańskie akcje piąty miesiąc z rzędu

Dane Banku Korei (BOK) pokazały, że zagraniczni inwestorzy zwiększyli sprzedaż netto w czerwcu, ponieważ obawy dotyczące inwestycji w sztuczną inteligencję i rebalansowania portfela przeważyły nad wzrostem rynku napędzanym przez technologię, a uwzględnienie WGBI wspierało napływ obligacji.

Według danych BOK, inwestorzy zagraniczni sprzedali w zeszłym miesiącu lokalne akcje i obligacje o wartości netto 30,72 mld USD, po sprzedaży netto na poziomie 26,15 mld USD w maju. Sprzedawcami netto pozostają od lutego.

Bank of Korea poinformował, że sprzedaż netto zagraniczna wzrosła w porównaniu z miesiącem poprzednim, ponieważ nastroje inwestorów pogorszyły się w związku z obawami o nadmierne inwestycje w infrastrukturę sztucznej inteligencji.

Zagraniczni inwestorzy zmniejszyli również swoje udziały w akcjach koreańskich w ramach rebalansowania portfela podczas hossy na rynku, co przyspieszyło odpływ kapitału netto, dodał.

Tymczasem włączenie Korei do World Government Bond Index (WGBI), kluczowego globalnego indeksu obligacji zarządzanego przez FTSE Russell, doprowadziło do napływu kapitału netto na rynek obligacji.

Korea rozpoczęła ośmiomiesięczny, etapowy proces wchodzenia do indeksu w kwietniu. WGBI śledzi dług państwowy ponad 20 głównych gospodarek, w tym Stanów Zjednoczonych, Japonii i Chin.