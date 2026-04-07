Popyt inwestorów na bezpieczeństwo na rynkach kredytowych zaczyna słabnąć pod narastającą presją makroekonomiczną. Amerykańskie fundusze obligacji o ratingu inwestycyjnym odnotowały odpływ 5,35 mld USD w tygodniu zakończonym 1 kwietnia, co stanowi największą wypłatę od połowy kwietnia 2025 r., kiedy Trump ogłosił cła, i pierwszy odpływ netto od listopada, według danych LSEG Lipper. Ten ruch jest następstwem gwałtownego pogorszenia wyników, przy czym marzec był miesiącem o największej stracie długu o wysokim ratingu od października 2024 r., a ta klasa aktywów odnotowała również pierwszy kwartalny spadek od ostatniego kwartału 2024 r., według danych zebranych przez Bloomberga.

W rezultacie fundusz ETF obligacji korporacyjnych o ratingu inwestycyjnym, $LQD, spadł w marcu o 2,1 proc., co stanowi największy miesięczny spadek od 11 miesięcy.

Co więcej, amerykańskie fundusze obligacji o wysokiej rentowności odnotowały odpływy przez 8 kolejnych tygodni, podczas gdy fundusze pożyczkowe z dźwignią finansową odnotowały odpływy w 5 z ostatnich 6 tygodni.

Amerykańskie fundusze obligacji korporacyjnych o ratingu inwestycyjnym inwestują w wysokiej jakości (BBB- lub wyższe) papiery dłużne emitowane przez korporacje, oferując niższe ryzyko niewypłacalności niż obligacje wysokodochodowe. Do najważniejszych funduszy należą iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF oraz Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF, które zapewniają szeroką ekspozycję na korporacyjne obligacje denominowane w USD.

Amerykańscy inwestorzy reagują na narastające ryzyko

Według inwestora Khac Phu Nguyena, piszącego na portalu gurufocus.com, zasadniczy czynnik jest związany z dynamicznie zmieniającą się sytuacją makroekonomiczną, która może komplikować perspektywy stóp procentowych. Wojna na Bliskim Wschodzie zakłóciła dostawy ropy naftowej, windując ceny o ponad 50 proc., co może przełożyć się na wyższe ceny benzyny i ponowną presję inflacyjną. Ta dynamika może utrudnić Rezerwie Federalnej rozpoczęcie obniżania stóp procentowych, co zazwyczaj odbija się na rynkach obligacji, szczególnie w przypadku aktywów o stałym dochodzie o dłuższym terminie zapadalności i wyższej jakości.

Jak podkreśla Khac Phu Nguyen, presja nie ogranicza się do kredytów o ratingu inwestycyjnym. Apetyt na ryzyko w szerszym spektrum kredytowym również wydaje się słabnąć – amerykańskie fundusze pożyczkowe z dźwignią finansową odnotowały odpływy w pięciu z ostatnich sześciu tygodni, a fundusze obligacji śmieciowych wydłużyły serię wypłat do ośmiu kolejnych tygodni. – Podsumowując, utrzymujące się odpływy zarówno w segmentach kredytów wysokiej jakości, jak i o wyższym ryzyku mogą sugerować, że inwestorzy dokonują ponownej oceny ekspozycji w związku z narastającym ryzykiem inflacji, niepewnością polityczną i napięciami geopolitycznymi – stwierdza inwestor.

Chwila dla amerykańskich funduszy akcyjnych

Tymczasem znaczny napływ kapitału w ciągu siedmiu dni poprzedzających 1 kwietnia odnotowały amerykańskie fundusze akcyjne, ponieważ obawy dotyczące wojny na Bliskim Wschodzie tymczasowo osłabły po tym, jak prezydent Donald Trump zasugerował, że Stany Zjednoczone zbliżają się do realizacji swoich celów w tej wojnie.

Inwestorzy zakupili amerykańskie fundusze akcyjne o wartości netto 7,05 mld USD, po tym jak w poprzednim tygodniu zakupy netto wyniosły około 36,95 mld USD, jak wynika z danych LSEG Lipper. Byli jednak niechętni ryzyku w poniedziałek, ponieważ Trump nasilił swoje groźby zniszczenia infrastruktury cywilnej w weekend, w tym elektrowni i mostów w Iranie, jeśli strategiczna Cieśnina Ormuz nie zostanie ponownie otwarta do wtorku.

Amerykańskie fundusze akcji o dużej kapitalizacji przyciągnęły 14,67 mld USD w tygodniu kończącym się 1 kwietnia, co stanowi drugi z rzędu tydzień zakupów netto. Inwestorzy pozbyli się jednak funduszy spółek o małej, średniej kapitalizacji i sektorowych o wartości netto odpowiednio 1,34 mld USD, 1,09 mld USD i 3,82 mld USD.

Fundusze obligacji odnotowały pierwszą tygodniową sprzedaż netto od 31 grudnia 2025 roku, w wysokości 10,17 mld USD. Fundusze inwestycyjne o ratingu krótko- i średnioterminowym odnotowały pierwszą od 18 tygodni tygodniową sprzedaż netto aktywów o wartości 5,92 mld USD. Inwestorzy pozbyli się również ogólnych krajowych funduszy o stałym dochodzie podlegających opodatkowaniu o wartości netto 1,25 mld USD.