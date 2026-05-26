WIG20 stracił 1,01 procent z licznikiem obrotu pokazującym blisko 1,30 miliarda złotych, gdy indeks szerokiego rynku WIG oddał 0,86 procent przy obrocie przekraczającymi 1,69 miliarda złotych. Na dzisiejsze spadki trzeba patrzeć przez pryzmat wczorajszych zwyżek, które podniosły WIG20 o 2,16 procent i dołożyły indeksowi WIG 2,02 procent. Oddech rynku przecenił 17 walorów w WIG20, gdy na całym rynku spadła cena 54 procent spółek przy 34 procent drożejących i 12 procent bez zmiany ceny. Z perspektywy końca sesji widać, iż problemem dla rynku stał się wzrost cen ropy w kontekście ataków armii amerykańskiej na siły irańskie, co zakwestionowało – przynajmniej w części – nadzieje inwestorów na szybkie porozumienie pokojowe między Iranem i USA oraz trwałe odblokowanie ruchu w Cieśninie Ormuz. W istocie, Iran oskarżył USA o złamanie zawieszenia walk i zapowiedział ataki na cele wojskowe armii amerykańskiej w rejonie Bliskiego Wschodu. Efektem było zredukowanie poniedziałkowego optymizmu, który pozwolił GPW podnieść WIG20 w rejon 3723 pkt. i wyznaczyć nowy rekord hossy. Z perspektywy technicznej ważny jest powrót WIG20 pod połamaną wczoraj strefę oporów w rejonie 3705-3700 pkt. W mocy pozostała jednak luka z poniedziałkowego otwarcia, która pełni rolę pierwszego wsparcia. Technicy muszą też odnotować, iż sesja poniedziałkowa i wtorkowa zastały zagrane w kontekście niskich wolumenów, co trzeba tłumaczyć poniedziałkowym świętem w Nowym Jorku i Londynie, ale trudno pominąć w ocenach wiarygodności zmian cen. W praktyce, dopiero kolejne sesje pokażą, czy popyt zbuduje się na wczorajszym wybiciu WIG20 na nowy rekord hossy i opory w rejonie 3700 pkt., czy też podaż wykorzysta dzisiejszą kontrę do wysłania sygnału, iż powyżej 3700 pkt. kupujący tracą przewagę, a rynek może potrzebować głębszej korekty. Wiele będzie oczywiście zależało do zachowania rynków bazowych - rozumianych szeroko, od akcji przez surowce po waluty - które utrzymają klucz do krótkoterminowej atmosfery w Warszawie.

Reklama Reklama

Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ

Wydział Analiz Rynkowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.