Indeks oczekiwań ZEW – kluczowy wskaźnik nastrojów gospodarczych – wzrósł dla Niemiec do 47,5 w czerwcu, z 25,2 w maju i znacznie powyżej konsensusu Bloomberga na poziomie 35. Nawet indeks bieżących warunków wykazał pewną poprawę, wzrastając do -72,0 z -82,0 w ​​poprzednim miesiącu — nadal na minusie, ale zmierzając we właściwym kierunku.

Wynik „wydaje się wzmacniać ocenę, że środki polityki fiskalnej ogłoszone przez nowy rząd niemiecki mogą dać impuls gospodarce” – powiedział prezes ZEW Achim Wambach. – W połączeniu z ostatnimi obniżkami stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny, może to położyć kres stagnacji gospodarczej w Niemczech, która trwała prawie trzy lata.

Optymizm co do niemieckiej gospodarki

Podczas gdy największa gospodarka Europy wzrosła bardziej niż przewidywano na początku roku, opinie co do tego, czy dynamika osłabnie, czy też przekształci się w trwałe ożywienie, są różne. Pomimo że ostatni wzrost był częściowo spowodowany przez firmy i eksporterów wyprzedzających cła USA, prywatna konsumpcja i inwestycje również wzrosły.